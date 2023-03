Raffo pidió “un poco más de seriedad” a Cosse tras críticas a discurso de Lacalle

Política

Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional en Montevideo, criticó a la intendenta Carolina Cosse tras sus dichos acerca del discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General.

“Escuchó ‘una mínima parte del discurso‘ del presidente y cuando ‘tenga un momento‘ lo va ?‘a escuchar con atención‘. Así, sin análisis y sin fundamento, Cosse volvió a disparar su slogan del país sin rumbo. Un poco más de seriedad y honestidad intelectual por favor!”, expresó Raffo en su cuenta de Twitter.

Al ser consultada sobre su opinión acerca del discurso, la intendenta de Montevideo había afirmado, en entrevista con Canal 4, que le parece “que sería momento de tener una agenda seria”.

“Creo que Uruguay no tiene rumbo y me parece que necesitamos más que nunca un rumbo, que bueno, en tiempos en que se habla de una reforma de la seguridad social, que yo pienso que va a ser funesta, no estamos hablando de los trabajos del futuro, no estamos hablando de los aspectos de la seguridad social importantes, no estamos hablando de qué va a trabajar la gente que se va a jubilar”, dijo Cosse.

“Falta rumbo, eso es lo que me preocupa”, agregó.

Al preguntársele si comparte las opiniones expresadas por miembros de su partido acerca de la rebaja impositiva, Cosse afirmó: “A ver, yo no escuché el discurso. Escuché una mínima parte en uno de los momentos que dispuse de tiempo, en que vi que había unos beneficios para unas 80.000 personas, me parece muy bien. Uno se pregunta, un aumento del IVA nos afectó a todos y ahora hay una medida para 80.000 personas, bravo. Falta rumbo tributario, sin duda”.

“Pero no escuché nada más del discurso, sinceramente no lo escuché, cuando tenga un momento lo voy a escuchar con atención. Pero lo que me importa son las cosas que hacen falta en el Uruguay, falta rumbo, falta entender que el futuro está instalado ahora y qué cosas se están negando para el futuro y cómo vamos a manejar eso, como vamos a manejar una reforma de la seguridad social compleja, por decir lo menos, y como vamos a manejar una deconstrucción de muchos de los logros del Uruguay”, afirmó la intendenta.

