Ráfaga de disparos en zona de palacio presidencial de Venezuela tras aparición de drones

La policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, informó el gobierno.

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

“Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento”, dijo a corresponsales una fuente oficial. “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, agregó.

#Atencion| En estos momentos se reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. Tanquetas y personal militar rodean la sede presidencial mientras el gobierno denuncia la presencia de drones sobre el complejo.#Venezuela #Urgente #LoUltimo pic.twitter.com/m8DQhYapNA — NoticiasBta (@NoticiasBta) January 6, 2026

Videos divulgados en redes sociales muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles. También se pueden ver agentes policiales.

Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20:00 hora local, según vecinos de la zona.

“Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la agencia AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Duró aproximadamente un minuto”, agregó.





AFP.