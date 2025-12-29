Rafael Villanueva internado en Maldonado: qué se sabe sobre su estado de salud

El conductor de televisión Rafael Villanueva fue internado de urgencia este domingo en el sanatorio Mautone de Maldonado tras un cuadro de infección generalizada.
El estado de salud es grave. En el centro asistencial se dispuso realizarle una revascularización, según informó este domingo el periodista Gustavo Descalzi.
De acuerdo con lo informado anoche por FM Gente, el comunicador fue diagnosticado con shock séptico e ingresado al área de CTI del centro de salud, donde fue entubado.
Como parte del tratamiento, según el citado medio, se le administraron antibióticos.
El comunicador estaba en el departamento de Rocha, donde recibió asistencia primaria en un centro asistencial, pero debió ser trasladado a Maldonado.
