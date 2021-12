Radío: "El cannabis es un buen terreno" para avanzar y dar pelea al "prohibicionismo"

Locales

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, se refirió este jueves al prohibicionismo que recae sobre las drogas y expresó que "el cannabis es un buen terreno para continuar avanzando y dar pelea" conta él, en declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

"Yo soy contrario al prohibicionismo de cualquier droga, pero hay cosas que no se pueden hacer en un solo país. Lo que si hay que hacer es un arduo trabajo a nivel internacional para ir corriendo el velo y para lograr desprohibir", expresó el jerarca, quien al ser consultado sobre el caso de una eventual legalización de la cocaina, aseguró que "sin duda" no se puede despenalizada sólo en nuestro país.

Radío sostuvo que el enfoque que hay que tener sobre las drogas debe darse sin ser "sustanciacéntricos".

"Llevamos un siglo de previsionismo y de lucha contra las drogas, cuando en realidad no advertimos que las drogas no son el problema, si no la manera que nosotros tenemos de vincularnos, entre otras cosas, con las sustancias. Tal es así que existen adicciones sin sustancias, hay gente que es adicta a otras cosas que no necesariamente (son) las drogas", manifestó agregando que el centro de gravedad no puede estar en las sustancias en si, si no en la "noción de vínculo".

"Los seres humanos hemos convivido con las drogas seis mil años y llevamos un siglo de prohibicionismo. Es lo que a nosotros nos parece que es normal, porque todos nosotros nacimos en este siglo, pero si uno mira objetivamente la realidad, nunca tuvimos tanto problema con el uso de sustancias. Tanto problema generado a partir del prohibicionismo. Dolor, muerte, narcotráfico, mafias organizadas, sicariatos", aseguró.

Dijo que debe cambiarse la forma de abordar el problema cambiando de la persecución a la prevención. "Lo que tenemos que saber es que estamos frente a una persona. Un mundo sin drogas no existió y no va a existir. Las drogas están allí y es uno de los riesgos con los que tenemos que convivir. (...) Tenemos que saber que ese es un riesgo de la sociedad, que hay consumo y si hay, va a haber demanda y si hay demanda, va a haber oferta", aseveró y añadió que "lo único que logramos dificultando el acceso es generar mejores precios para los narcotraficantes, mejor negocio y por lo tanto ellos no van a escatimar esfuerzos ni sacrificios humanos para conseguir ese objetivo".

Respecto al tema de la eventual habilitación de la venta de cannabis a turistas extranjeros, Radío dijo que es "una cosa que tenemos que discutir en conjunto con la sociedad", pero aseguró que considera que "de la misma manera que para uno tomar alguna sustancia lícita no necesita registrarse, tendría que pasar lo mismo con el cannabis".

"Lo que tenemos de base es una gran inequidad, que es que los ciudadanos uruguayos, dentro del territorio nacional, los uruguayos y extranjeros residentes tienen un derecho que los extranjeros no residentes no tienen, que es la posibilidad de usar cannabis", sostuvo.

Dijo que los cambios que se den a nivel normativo dependen "de qué tan ambiciosos queramos ser con las modificaciones" y de "qué nivel jerárquico van a ser las normas que queremos modificar".

"En principio puede ser que eso no demande modificaciones de ley si no lo que no queremos es modificar el registro. Si queremos hacer otras modificaciones, capaz con modificaciones a nivel de decreto alcanza; pero tenemos problemas prácticos también. No podemos generar expectativas y aumentar la demanda si no tenemos capacidad de satisfacción con la oferta", agregó.

"Las farmacias que venden hoy cannabis han expresado su beneplácito y en todo caso están demandando más variedades para tener mejor oferta que el publico demanda y yo creo que el problema es que las que no lo hacen puede ser que no tengan interés pero también es porque enfrentan dificultad con el sistema financiero, que ha tenido una reacción que a mi me parece sobredimensionada", sostuvo Radío en referencia a la posible venta a turistas y a los frenos de ciertas entidades bancarias a los negocios que venden cannabis para acceder a cuentas bancarias.

A su vez, el jerarca se refirió al planteo de habilitar el consumo de cannabis en cárceles. "Me parece que es una cosa que tenemos que estudiar, está claro que en el medio de un caos no se podría eso, pero capaz hay que tener experiencias pilotos en algunos establecimientos más o menos ordenados. Yo creo que esas cosas pueden llegar a funcionar, pero lo tenemos que conversar con las autoridades", expresó.