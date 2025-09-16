Radiante: mujer se hace viral por su sonrisa luego de cometer una brutal agresión

Una mujer de Dakota del Norte, Estados Unidos, se transformó en un fenómeno viral luego de atacar a hachazos a su novio. Miles de internautas compartieron la imagen posterior a su arresto, en la que se la ve con una sonrisa perfecta e inquietante.
Según consigna el periódico The New York Post, la mujer fue identificada como Lena Deoliveira, de 23 años, quien presuntamente atacó a su novio, Jonathan Granados, con un hacha.
Ambos se alojaban en un garaje en la localidad de Fargo. En la madrugada del pasado 5 de setiembre, Lena habría atacado de forma inesperada a su compañero, de acuerdo con el contenido del acta del caso.
Granados fue socorrido por otro hombre que dormía en el lugar, quien contó que oyó “ruido como de cortar madera” y luego vio a Granados herido. Refirió que dos de sus dedos “estaban como colgando o le faltaban”, y que tenía un profundo corte en la cabeza.
Granados declaró a los investigadores que fue atacado sin previo aviso. Si bien sus lesiones resultaron considerables, su vida no corre peligro.
Deoliveira fue arrestada dos días más tarde, y no opuso resistencia. Fue entonces cuando se le tomaron fotos para el registro policial, y las imágenes comenzaron a viralizarse.
Carente de antecedentes, Deoliveira quedó detenida y se fijó su fianza en medio millón de dólares. Comparecerá ante la Justicia el próximo 16 de octubre.
