Radi y Moratorio: una amistad de más de 20 años, “valentía” y “generosidad intelectual”

El bioquímico Rafael Radi, uno de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el comité que asesoró a Presidencia durante la pandemia por el covid-19, recordó su amistad con Gonzalo Moratorio y destacó su “generosidad”, tanto en la vida cotidiana como en la laboral.

Radi acompañó a Moratorio en la presentación de El pueblo con Gonzalo, un espectáculo previsto para este 4 de junio organizado por Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) y Gustavo Torena con el fin de recaudar fondos para su tratamiento, donde también estuvo el exministro de Salud Daniel Salinas.

“Celebro, realmente, esta convocatoria. Es un acto de solidaridad, ciudadano. La sociedad civil, en este caso coordinada a través de Daecpu, va a dar una respuesta, seguramente masiva, en el Antel Arena”, dijo Radi.

El bioquímico habló de la amistad que lo “une con Gonzalo”, que data de más de 20 años, cuando comenzaron a jugar juntos en la Liga Universitaria de Fútbol. “Supimos ser rivales. Compartimos la ciencia, esa pasión que nos une. Muchas conversaciones desde hace mucho tiempo”, recordó.

Radi describió a Moratorio como “un hombre joven, vigoroso, valiente, con mucho coraje y muchas ganas de vivir”. El bioquímico destacó el rol de su colega —que en menos de 11 meses se sometió a dos operaciones en el cerebro por un fuerte tumor— durante “la emergencia sanitaria”.

En esa línea, Radi destacó el “desempeño” profesional, pero también en el “intercambio cotidiano”, y remarcó su “generosidad intelectual” para “intercambiar información científica”.

El bioquímico habló de la “situación delicada” que Moratorio y su familia “están afrontando con enorme coraje y valentía”. “Hoy la ciencia y la medicina tienen la oportunidad de ofrecer alternativas que hace tiempo no existían. En 2020, estaba la encrucijada y la incertidumbre de la pandemia, hoy estás en otra, en otro laberinto. En ese camino, abrazarse la ciencia, lo mejor de la medicina, es el camino que nos ha dado toda esa convicción”, le dijo a su amigo.

Radi destacó el evento a beneficio de Moratorio y afirmó que “conjuga lo mejor del Uruguay” y “permite mirarnos y reconocernos dentro de nuestras mejores características como sociedad”. “Creo que también fue la actitud del sistema científico, sanitario, la sociedad y los partidos políticos en pandemia”, ratificó.

Moratorio agradeció el apoyo por el evento. “Me siento un afortunado”, confesó. El científico, que fue padre recientemente, se describió como “un optimista por naturaleza”.

“Tengo la convicción de que voy a ganar esta batalla, que va a ser dura, lo está siendo. Llevo dos operaciones en el cerebro en poco más de 11 meses”, expresó.

De todos modos, sostuvo: “Acá estoy y voy a seguir estando, porque voy a seguir peleando, porque soy un convencido de que esta pelea la voy y la vamos a ganar, porque siento el amor de ustedes”, expresó.

El evento para apoyar a Moratorio

Los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) y Gustavo Torena, también conocido como el Pato Celeste, organizan un evento para recaudar fondos para Gonzalo Moratorio. El evento está previsto para este 4 de junio en el Antel Arena.

Según detalló Torena a Montevideo Portal, se harán varios eventos con el fin de recaudar fondos para el científico. Entre los artistas confirmados, están Spuntone y Mendaro, Gabriel Peluffo de Buitres y Chole Gianotti de la Abuela Coca. Además, se presentarán los conjuntos Zíngaros y Doña Bastarda. En tanto, Los Fatales darán cierre a la jornada.

Para ayudar a Moratorio, que lucha contra un agresivo cáncer, los organizadores del evento abrirán una cuenta en Abitab a su nombre en la cual quienes deseen colaborar podrán donar el dinero que consideren.

La iniciativa surgió de Torena, indicó a Montevideo Portal Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu. Él le escribió para pedirle una camiseta del Club Atlético Cerro “para donar o subastar”, pero Jaureguiverry le replicó que podían “ir un poco más arriba”. “Yo tengo pensado hacer un movimiento mucho más grande”, señaló.

En tal sentido, mencionó que la organización podría “armar un muy buen espectáculo” y que, en ese mismo evento se “logre llegar al objetivo del dinero” que le falta para tratar su enfermedad.