Radi sobre llegada de 60 mil personas por finales de fútbol: “Son escenarios difíciles”

Los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), grupo de científicos que asesoró al gobierno nacional durante la peor parte de la pandemia de covid-19 en nuestro país, se reunieron presencialmente el pasado fin de semana por primera vez desde que se creó el equipo.

Tras este encuentro, el excoordinador del GACH Rafael Radi fue entrevistado en el programa Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí, en donde dialogó sobre varios asuntos. En primer lugar, aseguró que Uruguay tuvo una salida de la mano de un “diálogo importante” entre la ciencia, el sector salud, el gobierno, la política nacional y la sociedad.

Para Radi, “eso nos mantuvo unidos” la mayor parte de este año y medio que llevamos con la presencia del coronavirus. “Lo han planteado agencias internacionales, publicaciones científicas internacionales, que visibilizaron que esa estructuración de la salida fue producente, así que creo que fue un camino productivo y hay que reconocer que tanto el gobierno, como el resto de los actores políticos de la sociedad nos permitieron avanzar en esa dirección”, sostuvo.

Consultado sobre la situación actual, Radi coincidió con doctor Henry Cohen en el sentido de que actualmente estamos en una situación endemoepidémica. “Estamos en una trayectoria bastante avanzada del proyecto pandémico-epidémico, postulábamos que no iba a haber erradicación por lo menos en el corto plazo, que va a haber una cohabitación, o sea que esto va a terminar estableciendo una situación endémica, pero todavía en la medida que no tenemos todas las cartas echadas, recién se están abriendo las fronteras y hay asuntos con los aforos, todavía no podemos decir que hay una situación de estabilidad, endémica, inclusive en algunos casos puede ser una hiperendemia. Es decir, si el nivel de casos constante es muy alto, lo cual no está pasando ahora.”, comunicó.

“El otro día Henry Cohen decía que estamos en transición endemoepidémica y algo que aprendí de Paganini, que una vez dijo parafraseando un artículo de un control de sistemas, nos hablaba de respetar la inestabilidad. El sistema todavía está inestable, no estamos en una estabilidad estable, por lo tanto, debemos respetar la inestabilidad, lo cual no quiere decir no saber gestionar el riesgo, no volver a vivir, no volver a funcionar. Obviamente a ese lugar estamos yendo”, agregó.

A continuación, Radi habló sobre la apertura de fronteras que decretó el gobierno el pasado 1° de noviembre y opinó que cada medida nueva que se toma “nos va sometiendo a nuevas pruebas”. Además, afirmó que, en la medida de que esas nuevas pruebas arrojen que la situación está bajo control y sin desafiar al sistema, “vamos bien”.

Aclaró que las vacunas aún necesitan “cierto nivel de complementación” con medidas no farmacológicas para evitar fenómenos de “superdispersión”. “El otro día, viendo las tribunas, viendo a las personas cantando y gritando a la vez, son escenarios eventualmente complejos. Creo que ahí todos hemos aprendido cuáles son las claves, la vacunación nos dan una protección notable”, indicó.

Con respecto a la vacunación, el científico dijo que Uruguay tuvo un éxito enorme con la combinación de las dosis de Sinovac y la de Pfizer, que sorprendió incluso hasta los propios científicos.

“Esa resultó ser una excelente decisión y generó un gran nivel de protección hoy y por eso es importante para la población completar el esquema con esa tercera dosis porque eso es lo que nos está bloqueando mucho la penetración de delta. Es lo que está frenando delta en un escenario de alta movilidad e interacción humana”, recomendó.

Finalmente, sobre la llegada de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana —donde llegarán 60.000 turistas, según estima el gobierno—, Radi consideró que es un paso que el gobierno decidió dar y que, indudablemente, desde el punto de vista epidemiológico, son escenarios “difíciles, complejos” y que está la posibilidad de la introducción de nuevas variantes.

No obstante, señaló que en la medida de que los controles sean efectivos, los test de PCR sean auténticos y negativos, y que haya un mensaje de disfrutar el momento, pero sin empujarse a que las cosas se desmadren, no habrá mayores problemas. “Va a haber que seguir midiendo. Esto es como las elecciones”, recordó.

“Una persona que entra doblemente vacunada y con test negativo da una seguridad importante, pero no del 100%. Una vez que culminen las actividades, (habrá que) mirar con lupa la situación epidemiológica, donde es posible que haya un aumento, pero en la medida de que mantengamos en la zona de testeo, rastreo y aislamiento (Tetris) no hay mayores problemas porque son brotes que se mantienen bajo control”, concluyó.