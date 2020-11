Radi: “Comienzo razonable” de vacunación sería en la “segunda parte del primer semestre”

Locales

Uno de los referentes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora al gobierno en temas sanitarios en el marco de la pandemia de COVID-19, Rafael Radi, se refirió a varios temas relacionados al virus en una entrevista con Subrayado.

En este sentido, se le mostraron los datos del pasado sábado donde se detectaron 87 casos nuevos. Radi afirmó que la situación actual de coronavirus "está en ese escalón" y que "no sigue subiendo". "No sigue subiendo, estamos en el 2% de positividad y en esa franja de 70 y 100 casos. No vi la discriminación del análisis de la división epidemiología, pero en la medida de que estén relacionados a los brotes tenemos la tranquilidad de que estamos en una etapa de control relativo super vigilantes y super monitoreados", aseguró.

Consultado sobre la inmunidad de las personas luego de tener la enfermedad, Radi dijo que desde el inicio se ha manejado que probablemente la inmunidad era robusta por un año o dos. Según contó, hay datos nacionalista que fueron analizados por un grupo de investigadores que están demostrando que la inmunidad de los pacientes iniciales de la pandemia se sostiene durante todos estos meses.

"El concepto actual es que la inmunidad por coronavirus genera anticuerpos neutralizantes de forma. Eso se prueba midiendo la cantidad de anticuerpos en función del tiempo, si son capaces de neutralizar el virus y la tasa de reinfección. A nivel mundial (la tasa de infección) es marginal y a nivel de Uruguay es cero. De 54 millones de casos hubo cinco reportes de reinfección creíbles, por lo tanto, es una excepción biológica. La inmunidad es persistente y robusta por lo menos en el lapso de muchos meses", explicó.

En referencia a si realmente hay mercados donde se hacen análisis truchos de COVID-19, el experto aseguró que sí hay mercados de test truchos y que en Uruguay muchas se ofrecen test que no son de bilogía molecular como certificación de estar libre de la enfermedad, como lo son los test serológicos.

"Los test serológicos no sirven para diagnosticar la enfermedad, sirven para otra cosa y hemos estado en contacto con el ministro de Salud Pública porque ha habido algunas empresas que, de alguna forma, distorsionan un poco la realidad de cuál es el valor de los test de anticuerpos. Entonces, los únicos test que realmente diagnostican la enfermedad son los test de PCR, la variación de PCR Lam y los test de antígenos, que no se han puesto de forma masiva en Uruguay", informó.

Sobre la llegada de la vacuna al Uruguay, Radi reiteró que Uruguay se suscribió a una iniciativa que tiene el paraguas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que allí hay un portafolio con varias vacunas, que a su vez tienen diferentes avances. Contó que la vacuna de AstraZeneca y Moderna son las dos más avanzadas y las que parecen estar llegando a buen puerto. "Si se les da las autorizaciones de emergencias (de sus respectivos países) y la OMS las convalida, cuando empiece la producción uno pensaría un comienzo razonable de la vacunación, si todo va bien, la segunda parte del primer semestre, en un escenario optimista", opinó.

Como la creación de la vacuna "será en tiempos récord", Radi sostuvo que, una vez que sean aprobadas, se abrirá un período en el que se tendrá que "seguir vigilando con mucha intensidad si aparecen efectos secundarios".

"De todos modos, las tecnologías que se usan han sido muy probadas para otras vacunas y la gravedad de la situación hace pensar que esa relación costo beneficio pensamos que la vacunación es algo a donde hay que ir. Cuanto más tiempo pase, más piso firme vamos a pisar, pero estamos en una institución de emergencia mundial. Yo cuando pueda me la voy a dar y le voy a decir a mi padre que se la dé y mis hijas también. Es muy arriesgado estar circulando en un mundo donde la posibilidad de infección es alta y, en ese juego, la opción es ir hacia la vacunación, pero no va a ser obligatoria", señaló.

"En este caso está bien que sea voluntaria y lo que uno espera es que haya una adhesión importante de la población", agregó.