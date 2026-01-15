Radar de Punta Gorda pasó de registrar mil infracciones desde su instalación a 60 diarias

Locales

El pasado martes 25 de noviembre de 2025, en una de las zonas más peligrosas y con más accidentes de tránsito, sobre la rambla de Punta Gorda, comenzó a funcionar el radar que instaló la Intendencia de Montevideo. En sus primeros tres días, este aplicó 1.018 multas por exceso de velocidad.

Sin embargo, el desconocimiento de los primeros días pasó a ser acostumbramiento para los conductores, algo que está marcado por los números. Según señaló el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez a Telemundo (Teledoce), el número se redujo a 60 infracciones diarias, cifras mucho más acordes a lo esperable.

“Sigue siendo un número relativamente alto; no es tan alto como lo que había sido al principio, que había sido algo preocupante”, sostuvo el jerarca. En tal sentido, destacó que “hay margen para bajar, pero entendemos que está yendo en el tránsito de lo que son normalmente los radares”.

“Los otros radares que están dispuestos están por debajo de ese valor; están en torno de entre 40 y 50 multas por día”, explicó.

