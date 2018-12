Racismo captado en video en Madrid: "Vete a tu país de mierda"

Internacionales

Una mujer insultó a un trabajador con nacionalidad española por ser hijo de inmigrantes. "Tú no eres nada, los pasaportes como se dan se quitan", dijo.

La plataforma Es Racismo denunció a través de su cuenta de Twitter un episodio en el que una mujer insulta a un trabajador inmigrante pero con nacionalidad española en Madrid.

Entre los comentarios racistas le dice "tú no eres español, hijo de inmigrante". El trabajador le explica que tiene nacionalidad española, pero la mujer le replica que para ser español "tiene que ser de padre y madre españoles". "Vete a tu país de mierda", le dice luego.

La mujer habla luego contra musulmanes e incluso amenaza al trabajador con retirarle nacionalidad por "hijo de innmigrante".

El episodio había comenzado con la mujer hablando de Francia, contando que "con la mierda de musulmanes y esa colonia suya los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan".

"Es el ordenamiento jurídico de este país, apréndetelo. Tú no eres nada, los pasaportes y los DNIs, no siendo español, que no lo eres igual que se dan se quitan, que te vayas enterando", le reitera antes de irse.

Hace un rato en Bravo Murillo, Madrid. Una sra entra en una tienda soltando insultos racistas. Al enterarse que el trabajador es racializado, le manda a su "pais de mierda". Después carga contra musulmanes y acaba amenazando con retirarle nacionalidad por "hijo de innmigrante". pic.twitter.com/EKkJgCNFXm — Es Racismo (@esracismosos) 24 de diciembre de 2018