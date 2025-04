Quiso sacarse una selfie con el “cocodrilo de plástico”: no fue una buena idea

Un turista de 29 años resultó gravemente herido luego de irrumpir en el recinto de cocodrilos de un zoológico en el sur de Filipinas. De acuerdo con los informes locales, el sujeto vio a un ejemplar de más de cuatro metros en perfecta inmovilidad, y creyó que se trataba de una pieza de utilería muy realista.

El hecho ocurrió ayer 28 en el Parque de Humedales de Manglares de Kabug, en la provincia de Zamboanga Sibugay.

Según informara el periódico Daily Mail, el visitante saltó una cerca de alambre y cruzó una zona de agua poco profunda para acercarse al reptil, una hembra llamada Lalay.

Mientras se preparaba para tomarse selfies, el animal se lanzó hacia adelante y hundió los dientes en un brazo del joven. Luego agarró su muslo y le imprimió el llamado “giro de la muerte”, un movimiento de rotación utilizado por los cocodrilos para inmovilizar o desmembrar a sus presas.

El turista permaneció en el recinto junto al peligros ani8mal durante cerca de media hora, hasta que fue rescatado por un cuidador del zoológico, quien recurrió a una estrategia quizá poco sutil, pero efectiva: le dio con un cascote en la cabeza a Lalay y consiguió que esta soltara a la víctima y se apartara.

El personal de emergencia improvisó vendajes para detener el sangrado antes de llevar al hombre a un hospital cercano, donde fue sometido a una cirugía y recibió más de 50 puntos de sutura.

“El turista paseaba por la zona cuando vio al cocodrilo, al que confundió con una pieza decorativa de plástico. Saltó la valla y entró en el recinto, donde fue atacado”, explicó el sargento Joel Sajolga, de la Policía Municipal de Siay, en declaraciones al citado medio.

Según el funcionario, había varios miembros del personal del zoológico en el momento del incidente, pero no pudieron evitar la intrusión.

“Este tipo de comportamiento es extremadamente peligroso. Nadie debería entrar en el recinto de un animal en un zoológico. Puso en riesgo su vida y las de otros, y tuvo mucha suerte de sobrevivir”, resumió.

Filipino man mistakes crocodile for fake plastic figure, nearly gets himself kiIIed pic.twitter.com/gFIa2iK8IB