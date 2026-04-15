Policiales

Quiso robar una casa y una cámara lo delató; el dueño disparó con arma de aire comprimido

Montevideo Portal

Un delincuente intentó robar en un hogar del barrio Las Marías, de Maldonado, pero fue captado por una cámara de videovigilancia, y el dueño del lugar impidió el delito.

El hecho se dio en la madrugada de este miércoles, cuando el malhechor intentaba ingresar a una casa en un complejo habitacional en la calle Wilson Ferreira Aldunate, según informó FM Gente.

En el video consignado por el medio local, se observa que a la hora 1:37 el delincuente arribó al lugar e intentó forzar una ventana. Como fracasó, el hombre aguardó unos segundos y caminó hacia otra vivienda, donde, encapuchado, también procuró entrar.

Dos minutos después, el malhechor logró abrir la ventana, pero el dueño del hogar logró acceder a la cámara de seguridad y observar el intento de robo, por lo que disparó un arma de aire comprimido, con lo que logró que el delincuente escapara rápidamente.

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