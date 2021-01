Quiso pagar la nafta con una bolsa de monedas y terminó agrediendo a un pistero

Locales

Pistero no sanitario

Montevideo Portal

En la jornada del pasado domingo un cliente de una estación de servicio agredió a un pistero con el pico con el que se echa nafta. El hecho ocurrió en una estación de Ancap, ubicada en la intersección de la Ruta Perimetral y la Ruta 8, frente al estadio Campeón del Siglo y Zonamerica, en horas de la tarde.

Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes del caso, el hombre que aparece de remera rosada intentó pagar dos mil pesos de nafta con una bolsa de monedas sueltas y todas desordenadas. Los trabajadores del lugar le dijeron que, por políticas de la empresa, no podían recibir el dinero de esa manera (sí lo reciben de forma ordenada) y allí comenzó a insultar a los trabajadores.

Las fuentes indicaron que, en uno de los intentos desesperados, intentó ingresar al mercado de la estación sin barbijo, por lo que tampoco fue autorizado, generando mayor enojo en el cliente. Luego de unos minutos, la discusión subió de tono y ocurrió un encontronazo con golpes de puño. El hombre de gris tomó el pico del surtidor y le propinó unos golpes al pistero, generando la reacción de este. El pistero resultó lesionado en la frente producto de los golpes.

Si bien en las redes sociales se dijo que el hombre era un extranjero, Montevideo Portal dialogó con trabajadores nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Umtra) y confirmó que era uruguayo y conocido en la zona. El pistero además era el encargado de la pista en el horario de la tarde, persona que se encarga de coordinar el trabajo allí. Este martes fuentes del Umtra dijeron que el trabajador se reintegró de forma normal y que los directivos de la empresa que manejan la estación dialogarán sobre el hecho para tomar una decisión.

Finalmente, los sindicalistas dijeron que se reunió por primera vez la tripartidad de seguridad y salud laboral del sector de los pisteros con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y las empresas para dialogar sobre estos asuntos porque, según dijeron, uno de los temas que se está discutiendo en estos tiempos es el cumplimiento de las medidas sanitarias como el uso de tapabocas dentro de los coches una vez que se ingresa a la estación.

"Es un lugar donde no se respeta ningún criterio de norma sanitaria porque los pisteros podemos usar las mascarillas, pero los clientes cuando llegan a la estación no entienden que la tienen que usar, sabiendo que hay menos de medio metro entre los pisteros y clientes. Esta discusión es la que sale a la luz por el video en redes, pero desde hace ya bastante tiempo tenemos discusiones sobre todo porque, si bien en la noche no se puede vender más alcohol, siempre hay un lugar abierto donde las personas vienen y se juntan", concluyeron las fuentes.

