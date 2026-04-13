Quiénes son los tres uruguayos que viajarán en la flotilla contra el bloqueo en Gaza

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Tres uruguayos formarán parte de la Global Sumud Flotilla, que debía partir este domingo rumbo a Gaza, pero tuvo que posponerse por las condiciones del tiempo. Se trata de un grupo de 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

“No somos solo tres uruguayos embarcados, somos un pueblo. Vamos a Gaza porque el bloqueo no solo mata con bombas, mata con silencio e indiferencia. No traemos discursos, traemos medicamentos”, dijeron Jorge Vignolo, Ana Zugarramurdi y Daniela Lopes, los viajeros, en un video que divulgaron en redes sociales.

“Mi nombre es Jorge Vignolo, soy militante sindical portuario y estoy en representación del Pit-Cnt. Nos unimos a la flotilla que busca abrir un corredor humanitario hacia Gaza, que permita que llegue toda la ayuda humanitaria que traen más de 100 barcos”, dijo el sindicalista.

Por su parte, Zugarramurdi contó que se trata de su segunda misión. “El año pasado ya intentamos romper con este asedio, pero lamentablemente fuimos interceptados en aguas internacionales, secuestrados y enviados a cárceles israelíes. Justamente la palabra y la definición de sumud es la resistencia, la perseverancia y la resiliencia, en donde nosotros seguimos creyendo que hay que seguir intentándolo y es parte de denunciar también el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino”, dijo en el video.

Lopes contó que la flotilla tiene como objetivo “romper el bloqueo en Gaza, hacer un corredor de ayuda humanitaria, llegar con ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el genocidio que está provocando el Estado genocida de Israel contra Palestina”.

“Navegamos rumbo a Gaza para romper el cerco. Somos tres orientales, pero representamos a un país que sabe de solidaridad”, agregó la militante.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace para dar apoyo.



“En la flotilla hay personas tercas y persistentes, que no solo llevarán ayuda humanitaria; hoy también se embarcará la poca humanidad que le queda a Europa”, ha dicho Camps.



“Zarpamos porque los gobiernos han fallado; para los responsables políticos la defensa de los derechos humanos ha dejado de ser una prioridad”, afirmó otro portavoz de la Flotilla, Saif Abukeshek.



Añadió que es un “deber” partir hacia Gaza, pero que esta acción debe ir acompañada de “movilizaciones en cada esquina del mundo”.



Por su parte, la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, dijo que “no se puede separar la protección del planeta de la de la gente que vive en él”.

Con información de EFE.