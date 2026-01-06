Internacionales

Quiénes son los 10 “operadores logísticos” de Marset que irán a juicio oral en Paraguay

La jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía resolvió elevar a juicio oral la causa contra diez presuntos colaboradores del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenidos en febrero de 2024 durante un operativo en el Chaco paraguayo.

Se trata de cinco ciudadanos brasileños y cinco bolivianos, acusados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, según informó el diario paraguayo ABC. De acuerdo con lo informado por el citado medio, los procesados son acusados de actuar como “operadores logísticos” para montar una red de introducción de droga en el Chaco paraguayo, para luego remitirla a otros países.

La decisión se tomó tras varias instancias de audiencia preliminar, lo que se prolongó por más de dos meses, por planteos de nulidad presentados por las defensas, todos rechazados por la magistrada.

Los procesados fueron capturados en la estancia Allaite, ubicada en Sierra León, Bahía Negra (Alto Paraguay), donde se incautó una avioneta con matrícula adulterada, armas de fuego de uso militar y un GPS con registros de vuelos hacia Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil. En el lugar también se encontraron dos fusiles.

En la aeronave se hallaron además partículas de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro logístico para el envío de drogas.

La investigación sostiene que los detenidos operaban bajo las órdenes de Marset y de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, actualmente procesado en el marco del caso A Ultranza Py.

Entre los acusados figuran Glauber Fernández Dubái, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires, de nacionalidad brasileña; y los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido, Franklin Muñoz Sossa, Jesús Wilfredo Muñoz Espíndola, Ysaias Ayala y Eduin Osinaga Vias.

