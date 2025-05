Quién es Elías Rodríguez, el acusado de matar a empleados de la embajada israelí en EE. UU

Internacionales

Elías Rodríguez, un filólogo de 30 años de Chicago que tuvo conexión en el pasado con un grupo de izquierda, es el principal acusado de asesinar el miércoles a dos trabajadores de la embajada de Israel en EE. UU. a su salida del Museo Judío de Washington después de que él mismo indicara a la Policía dónde estaba el arma que supuestamente usó.

Rodríguez, quien fue identificado por la jefa de la policía de Washington, Pamela Smith, nació y creció en Chicago, donde aún residía. Está graduado en filología inglesa por la Universidad de Illinois y había colaborado durante un año y medio como historiador en un portal que busca recuperar la herencia de los líderes afroamericanos en Estados Unidos.

Las víctimas, Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Milgrim, de 26, eran pareja, y según dijo la embajada israelí, Lischinsky planeaba pedir la mano de Milgrim durante un viaje a Jerusalén la próxima semana.

Ambos fueron abatidos a su salida del Museo Judío de la capital, donde se celebraba un evento del Comité Judío Americano.

Según explicaron varios testigos y luego confirmó Smith, Rodríguez fue visto en las inmediaciones del museo antes de abrir fuego contra la pareja. Fue después, tras entrar al edificio, cuando fue detenido por el personal de seguridad.

Algunos de los allí presentes explicaron a la CNN que se hizo pasar por otro testigo durante unos diez minutos e incluso insistió en que se llamara a la Policía, pero finalmente acabó confesando ser el autor de los hechos.

Las autoridades, confirmó la fiscal general, Pam Bondi, creen que actuó solo.

En su historial no hay ningún antecedente que hiciera suponer a la Policía, dijeron, que pudiera cometer un ataque como este. No obstante, se investigará si sus acciones tienen “vínculos con posibles actos terroristas” y si el motivo del ataque se basó en un “crimen de odio”.

Cuando Rodríguez fue detenido, gritó “Palestina libre”, lo que ha desatado las acusaciones de que se trata de un atentado antisemita como respuesta al genocidio palestino a manos de Israel, término que ya han empleado la ONU y otros organismos por los derechos humanos.

Israel ha asesinado al menos a 53.762 palestinos en Gaza —unos 16.000 menores de edad— desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023 como respuesta a los ataques terroristas de Hamás, según datos del ministerio de Sanidad gazatí.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses continúan investigando el trasfondo del ataque.

Además, Rodríguez ha sido relacionado con formaciones progresistas como el Partido Socialista y de Liberación (PSL), una agrupación estadounidense marxista-leninista, porque su nombre aparecía en un artículo, ahora borrado, en el que se condenaba el asesinato de un joven negro a manos de la Policía.

Sin embargo, el PSL negó que exista ningún tipo de relación con él y Bondi dijo que “no podía confirmarlo”.

“Rechazamos cualquier intento de vincular al PSL con el tiroteo de Washington. Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve relación con una rama del PSL que finalizó en 2017. No tenemos conocimiento de ningún contacto con él en más de siete años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos”, publicó el partido en X.

De acuerdo con sus perfiles profesionales, desde julio de 2024 trabajaba para la Asociación Americana de Osteopatía. Antes de colaborar como investigador, se dedicaba a ser coordinador en una cadena de cupones y descuentos para empresas y minoristas.

