Quién es Claudio Luna, el principal sospechoso de mortíferos incendios forestales en Chile

Internacionales

Un juez de garantías amplió este viernes la detención del principal sospechoso de los incendios del sur de Chile, a la espera de que la Fiscalía le impute cargos por su presunta responsabilidad en la muerte una veintena de personas a causa de las llamas.

El chileno Claudio Luna, de 39 años, fue capturado el jueves señalado de haber provocado el fuego en el que murieron 20 de las 21 víctimas del fuego que castigó principalmente a la región de Biobío.

Con él son 14 los detenidos por los incendios contra los que luchan los bomberos desde el fin de semana en Biobío, y las también regiones de Ñuble y la Araucanía, informó el gobierno, que hasta la víspera había reportado cuatro detenidos, uno de ellos ya liberado.

Este viernes, el juez Juan Pinochet acogió un pedido del fiscal para extender hasta el lunes el plazo de detención de Luna, con el fin de recabar más antecedentes antes de formalizar la acusación ese día, según la resolución de la audiencia que se realizó en Concepción, capital de Biobío, con acceso a la prensa.

Luna habría provocado el incendio más voraz que se inició el sábado y arrasó con la localidad Lirquén, y se extendió también a Penco y Tomé, todas en esa región, a 500 km al sur de Santiago.

En un vídeo de la policía enviado a los medios, se ve cuando Luna fue capturado sin oponer resistencia mientras caminaba por una zona rural de Biobío en compañía de su esposa.

El detenido tiene “antecedentes policiales por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial e intelectual”, afirmó la víspera la inspectora de la policía civil Claudia Chamorro.

Entretanto, los bomberos combaten este viernes 14 focos activos, según el más reciente reporte del organismo estatal de atención de desastres (Senapred).

Los incendios han consumido hasta ahora más de 42.000 hectáreas de bosque y terrenos. Unas 2.000 viviendas han resultado afectadas y suman más de 20.000 damnificados.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales iniciaron intencionalmente el fuego, que avanzó con rapidez, producto también de las altas temperaturas del verano.

Ante las “trágicas consecuencias ocasionadas por los devastadores incendios forestales” en Ñuble y Biobió de Chile y un pedido de ayuda del país, el gobierno uruguayo brindará apoyo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que enviarán a unos 40 bomberos uruguayos para combatir el fuego.

Según consignó Telemundo, el mandatario afirmó que Uruguay recibió “la solicitud de apoyo por parte del gobierno chileno”. “Nos piden apoyo y decidimos concretarlo”, señaló.

Los bomberos uruguayos partieron hacia Chile el pasado jueves 22 de enero y trabajarán en el país andino durante una semana.

Con información de AFP