Quién era Jorge García Dihinx, influencer y pediatra que murió en un alud en España

El pediatra español Jorge García Dihinx, reconocido por sus videos como influencer en redes sociales, murió junto a su pareja Natalia Román a causa de un alud cuando esquiaban en los montes Pirineos de España.

El pediatra, que trabajaba en el hospital San Jorge de Huesca, contaba con 420.000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre salud y bienestar.

Con 55 años, apasionado de las montañas y el esquí, García Dihinx se describía como pirineísta, esquiador, fotógrafo, médico pediatra, viajero y curioso, según lo consignado por el medio español El Periódico.

Además tenía un blog llamado La meteo que viene, donde informaba sobre las condiciones meteorológicas y las zonas propicias para realizar alpinismo.

En total, hubo tres fallecidos. El otro fue identificado como Eneko Arrastua, un montañero reconocido de la localidad de Irún, en Guipúzcoa.

El lugar de la avalancha es muy frecuentado por los aficionados al esquí de montaña, debido a que tiene una pendiente de 1.000 metros de desnivel.

Según informaron este lunes fuentes del gobierno regional de Aragón, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores que procedían del País Vasco.

El desprendimiento de nieve ocurrió en la zona del pico Tablato, del municipio de Panticosa, provincia de Huesca, en un área donde se practica esquí de fondo.

Con información de EFE.