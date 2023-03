Quiebra de SVB eleva riesgo país de Argentina y se evalúa peligro sistémico

Economía

La quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) se sintió con fuerza en la apertura del mercado argentino, para luego dejar sus efectos con una caída de 2,04% en el S&P Merval a las 14:01 (GMT 17:01).

En cambio, el golpe se siente en los bonos soberanos, con una caída en sus precios que hicieron disparar el riesgo país 6,5% a 2.350 puntos básicos por una mayor aversión al peligro debido al contexto global.

Los operadores locales están atentos al efecto en los bancos locales, que con caídas de hasta 1,54%, por ahora no han sentido el efecto de manera directa.

“Salvo que los mismos bancos de afuera se pongan más conservadores y bajen las líneas de corresponsalía para operaciones de comercio exterior con los bancos locales para preservar el capital”, explicó a EFE el director de Research for Traders, Gustavo Neffa.

Por el momento, lo que se temía, que era un efecto contagio, un riesgo sistémico, pudo ser controlado por la estadounidense Reserva Federal (Fed).

“Para que el impacto se sienta en Argentina, va a tener que ser una crisis financiera que al menos por el momento no se ve. Por el momento, la situación está controlada, lo que no quiere decir que no pueda cambiar rápidamente”, advirtió a EFE el jefe de equity sales & trading de Adcap Grupo Financiero, Santiago Ruiz Guiñazú.

El SVB colapsó la semana pasada después de que un intento de recaudar capital provocara una estampida bancaria.

Luego de varios días de incertidumbre con respecto a los depósitos debido a la situación de estrés financiero afrontada por el SVB californiano, con el monto afectado más elevado desde la quiebra de varias entidades financieras durante la crisis de 2007-08, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos garantizaron ayer todos los depósitos.

EFE