Qué se sabe de los 32 militares cubanos que cayeron en “acciones combativas” en Venezuela

El gobierno de Cuba informó este domingo que 32 militares de ese país, que cumplían misión en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante el ataque realizado por Estados Unidos y que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.
El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de inteligencia.
“Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, escribió Díaz-Canel.
Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos, donde se lo acusa de narcotráfico y terrorismo. Este lunes debe comparecer ante un juez de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Díaz-Canel anunció, además, dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana de este lunes.
Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos “muchos cubanos” que lo protegían.
Distintos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.
Con información de EFE y AFP.
