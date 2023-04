Qué pasó la noche que la Policía detuvo a Guillermo, y por qué terminó en CTI

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

El caso de Guillermo Tournaben, el hombre que resultó con daño cerebral luego de que fuera detenido por efectivos policiales en Avenida Belloni y Capitán Tula, es un misterio. Nadie sabe, o nadie quiere decir, quién fue el que le ocasionó el hundimiento de cráneo que lo dejó internado en un centro asistencial con daño cerebral.

El individuo, de 46 años, hizo un paro cardiorrespiratorio que lo mantuvo sin vida alrededor de 20 minutos e impulsó a que las heridas en su cerebro se agravaran, dejándolo en estado vegetativo.

El caso fue derivado a Asuntos Internos del Ministerio del Interior, luego de que la familia de Tournaben denunciara maltrato policial por parte de los efectivos que realizaron la detención en la madrugada del pasado domingo 29 de enero. La defensa de la víctima, a cargo del abogado Marcos Pacheco, tiene elementos firmes para sospechar que los policías fueron quienes lo golpearon.

Montevideo Portal accedió a la carpeta fiscal —en el marco de una investigación que está a cargo de la magistrada de Flagrancia de 1er. Turno, Graciela Peraza— que contiene los videos grabados por los efectivos ese día, dado que llevaban consigo las cámara GoPro. Además, desde Asuntos Internos informaron al Ministerio Público cuál fue el recorrido que hizo la Chery Tiggo 3 blindada con matrícula SMI 3180 que llevó a Tournaben aquella noche.

El primer punto en el que aparece el auto es en Piedras Blancas, lugar donde estaba detenido a la espera de una llamada. La denuncia ingresó por parte de una vecina, quien aseguró que en Belloni y Capitán Tula había un hombre tirado en la vía pública. Este era Tournaben quien en ese momento estaba bajo los efectos de algunas sustancias y, según la declaración de uno de los policías, minutos después de que arribaron al lugar la víctima se bajó los pantalones y mostró sus partes íntimas a los oficiales presentes.

En ese momento, el oficial principal ordenó la detención por atentado violento al pudor y pidió que arribe al lugar un móvil de la Seccional 17, porque disponen de “carcelaje” en la parte trasera para llevar a los detenidos.

El mapa que muestra el recorrido de la Chery tiene tres colores que corresponden a la velocidad con la que se trasladó. Azul es un ritmo moderado, amarillo quiere decir intermedio y rojo es que el auto anduvo a alta velocidad.

Luego de que Tournaben fuera detenido y puesto en el baúl de la camioneta Chery Tiggo, los policías se trasladaron a baja velocidad con destino a la Policlínica de Capitán Tula. El motivo de este ingreso era para constatar de que el individuo no tuviera lesiones, dado que estaba tirado en la senda pública.

Al salir de allí, siempre a una velocidad moderada y no alta, lo llevan a las inmediaciones del barrio Prado. El móvil permaneció 20 minutos cerca del Museo Blanes y, de acuerdo a lo que declaró el oficial que ordenó la detención, esa decisión se debió a que dispuso que Tournaben fuera llevado al Centro de Constataciones Médicas del Prado (CCM).

Antes de las 3:00 horas del domingo 29 de enero, Tournaben fue llevado al Hospital Saint Bois que queda a 10,8 kilómetros de donde estaba ubicado el móvil policial en el CCM. De nuevo, hasta ese entonces la velocidad con la que circularon los policías fue baja.

Al llegar a Saint Bois, una de las policías que estuvo aquella noche declaró que en ese centro asistencial demoraron alrededor de tres horas en atender a Tournaben. “El detenido se mantuvo a la espera dentro del móvil, golpeándose”, agregó la mujer quien aseguró que luego se fue a la Seccional 18 y en el lugar quedaron otros agentes.

Momentos después la policía regresó y dice haber visto a Tournaben “ingresando a la emergencia caminando”. Los dos oficiales que prestaron declaración coinciden en su relato que, después de que entró para ser atendido, se les informó que el hombre había entrado en paro cardiorespiratorio por lo que los médicos debieron reanimarlo por 20 minutos.

“Una vez reanimado los médicos de guardia gestionaron el traslado” de Tournaben, indicó la mujer policía sobre el final de su testimonio.

Efectivamente desde Saint Bois el móvil salió rumbo a la mutualista Casmu a alta velocidad, porque el recorrido muestra el trayecto en color rojo y amarillo. Cuando llegó, Tournaben fue internado en CTI, en donde permanece hasta hoy en día debido al daño cerebral.

El recorrido culmina con la llegada de la Chery Tiggo a la base del PADO, ubicada en las inmediaciones del barrio Cordón.

Los videos

El oficial principal, el que dio la orden de detener a Tournaben por atentado violento al pudor, declaró que cuando llegaron al lugar de los hechos el hombre tenía los pantalones bajos. “Yo le dije a uno de los policías que le subiera los pantalones”, indicó.

En uno de los videos filmado por la cámara GoPro, se puede ver a Tournaben en la caja del móvil policial —lo que en la jerga policial se conoce como carcelario— en calzoncillos pero sin los pantalones.

Al comienzo del video, que dura 47 segundos, se escucha al hombre gritando mientras uno de los policías dice: “Mirá que jedes loco”.

—Bo, no seas malo, me estás jodiendo boludo. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué soy un narcotraficante?— expresó el detenido.

—Ojo que va a cerrar la puertita, correte pa´ allá viejo. Ojo, ojo los deditos— indicó unos de los policías mientras Tournaben seguía gritando.

En otro de los vídeos filmados sobre las 1:00 horas, que también forma parte de la carpeta fiscal y dura alrededor de tres minutos, se ve que los efectivos están bajando a Tournaben en la Policlínica de Capitán Tula.

El individuo grita y exclama que le “duele” aunque no aclara qué parte de su cuerpo. “Negro, dale parate, que te va a ver el médico. Enderezá la cabeza, dale, negro”, indica uno de los oficiales.

Posteriormente, Tournaben dijo: “Me está pegando, por favor no me pegues más que me duele la mano”. Tras un breve diálogo con el personal médico, en donde se puede deducir que no le constataron lesiones aunque las imágenes tampoco muestran que se le haya examinado, los policías continúan viaje hacia el Prado.

En los dos videos se puede apreciar que claramente Tournaben estaba bajo los efectos de algunas sustancias y tenía un hematoma debajo del ojo izquierdo. El oficial principal aseguró en su declaración que fue “necesario el uso de fuerza” al momento de detenerlo, pero “no fue necesario agresión física”.

“La fuerza que se usó fue proporcional y no fue necesaria violencia física para colocarle las medidas de seguridad”, indicó.

El testimonio del médico

“Ingresó con un hematoma palpebral en su ojo izquierdo, dicha asistencia se realizó por orden de gravedad ya que teníamos una paciente grave, que requería valoración inmediata”, indicó uno de los médicos del Saint Bois en la declaración que prestó a Asuntos Internos.

El profesional de la salud, que es presentado en el documento como “médico suplente” del hospital, indicó que se dio a Tournaben “dos fármacos truxal, intramuscular y midazolam”. “Con el último se logra sedarlo y luego procedo a examinarlo”, contó.

A su vez, el test de drogas en orina arrojó que el hombre había consumido cocaína. “Es raro que el paciente haya parado, porque estaba sedado y no presentaba ningún signo previo de que fuera a pasar eso”, agrega el médico, quien aseguró que lo examinó antes de que Tournaben terminara con daño cerebral.

Por este caso se celebró una audiencia hace algunas semanas, en la que declararon dos testigos reservados. La fiscal Peraza buscará determinar quién fue el que ocasionó a Tournaben la lesión de hundimiento de cráneo, algo que en ninguno de los relatos e imágenes aparece

