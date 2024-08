Que nunca te pase: así es como autos de empresa de robotaxi despiertan vecinos a bocinazos

Vecinos de San Francisco, California (Estados Unidos), se quejaron porque se despiertan todos los días a las 4:00 de la mañana por bocinazos de autos robot.

Según consignó NBC, varios autos de la empresa de robotaxis Waymo van a un estacionamiento y, al poner reversa, hacen que se active el mecanismo de las bocinas de los otros vehículos.

En el siguiente video se puede ver cómo varios autos causan alboroto en la madrugada en el área de South of Market, un barrio de la localidad californiana.

“Los autos son robóticos, se están tocando bocina entre sí y no hay nadie en los autos cuando eso sucede; es absurdo. Nos gustaría que dejaran de tocar repetidamente la bocina a las 4:00 de la madrugada”, contó un vecino de la zona a la mencionada cadena televisiva.

NEWS: San Francisco South of Market residents are woken up each morning at 4 AM by a bunch of Waymos honking at each other ?? pic.twitter.com/IsSvjOLAfk