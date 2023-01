Qué hay detrás de los costos de la patente para los autos 0 kilómetro y para los usados

Economía

A partir del 4 de enero el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) habilitó la web para que los propietarios de vehículos puedan consultar el costo de la patente a pagar correspondiente a 2023, mientras que la posibilidad de pago quedó disponible desde el lunes 9 de enero.

Tras la habilitación, algunos usuarios se vieron sorprendidos por el valor de la patente a pagar y criticaron al organismo en redes sociales. Ante esta situación, Montevideo Portal consultó al consejero del Consejo de Intendentes, y director de Asuntos Vehiculares y Sucive, César García Acosta, quien explicó algunos aspectos sobre cómo se realizan los ajustes de las patentes de un año a otro.

García señaló que un tema relevante a tener en cuenta es “cuándo un vehículo es considerado 0 kilómetro y cuándo es usado”. En esta línea, informó que se toma como 0 kilómetro cualquier vehículo desde el momento en que fue empadronado hasta diciembre del año siguiente.

“Si empadronaste a mediados de 2022, por ejemplo, tu auto va a ser considerado 0 kilómetro hasta el 31 de diciembre de 2023. El motivo es que no hay todavía tabla de aforo para los vehículos 0 kilómetros de 2022. Se determina la patente por el importe que se pagó por un vehículo de determinada marca, modelo y año. El valor de la patente es del 5% del costo que tuvo ese vehículo menos el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, explicó García.

Asimismo, señaló que cuando se toma el segundo año de empadronamiento, o sea un auto usado, “ahí se considera el valor de mercado”.

“Pasa a 4,5% porque ya se sacó el IVA (en la compra-venta de autos usados no se tributa el impuesto) y el vehículo se hace comparable con el resto del parque vehicular. Hay gente que tiene diferencias ahí", puntualizó el jerarca, y ejemplificó: “Puedes haber comprado el auto hace dos meses y decir que ahora vale US$ 2.000 menos; pero no es que valga más o menos, a veces te incide hasta el tipo de cambio”.

Valor real



García defiende el sistema vigente en contraposición con el de la contribución inmobiliaria. “Te damos el valor real. Si vos compraste el vehículo en $ 10 + IVA, el valor que se pone está vinculado directamente a esos $ 10, pero sin el IVA y al valor del dólar promedio de ese año. Tengo que mantener vivo el valor de la patente del 0 kilómetro hasta un año después porque es cuando aparecen los vehículos usados en el aforo de Autodata, que es la que cotiza los autos”, añadió García.

En el caso de los autos usados, se tributa el 4,5% según la tabla de aforo construida por Autodata con los valores de mercado al 30 de setiembre del año anterior al que se cobró el impuesto. “Por ejemplo, la patente de 2023 se calculó en base al valor de mercado del 30 de setiembre de 2022 con el dólar promedio de ese momento, que era $ 42,51”, detalló García.

El jerarca explicó que, considerando esos datos, en el valor interanual el dólar que se aplicó a la patente de 2023 tuvo un ajuste del -2,48% comparado con el del año pasado, que había tenido un ajuste del 15%.

“Lo que aumentó este año fue la tabla de aforos, que aumentó 1,8%. La diferencia entre -2,48% y 1,8% te da 0,68% de aumento promedio para las patentes de un año al otro para los vehículos usados”, graficó García.

Y añadió: “Es promedio. Podés encontrar alguna marca en la que se vendieron muchos coches y que su valor de mercado subió. Mientras que en otros autos, no lo hizo. Hay marcas que suben más y marcas que suben menos”.

Además, García aclaró que en el período de la pandemia hubo autos que no se pudieron sacar de importación porque por ejemplo les faltaba tecnología y “cuando entran al año siguiente se juntan dos años de vehículos nuevos en la calle”.

“Como comprador puedes estar comprando un auto de 2020, pero lo empadronas como 0 kilómetro”, graficó.

Pago de patente

La primera cuota para el pago de la patente vence este 20 de enero.

Los conductores tienen dos formas de hacer los pagos: abonar una única cuota (el total de la patente), o hacerlo en cuotas. Aquel que lo realice en una sola cuota y en fecha tendrá 20% de descuento, mientras que quien lo haga en cuotas y en fecha recibirá una bonificación del 10%.

Los precios de ambas formas de pago se pueden conocer en la página de consultas del Sucive. Asimismo, aquellos que deben patente de otros años pueden consultar en la página y acceder a los planes para regularizar las deudas.

La segunda cuota vencerá el 20 de marzo, la tercera el 23 de mayo, la cuarta el 20 de julio, la quinta el 20 de setiembre y la sexta el 20 de noviembre. Todas tendrán el descuento si se pagan en fecha.

Más

Este miércoles Sucive dio a conocer los datos de pago de patentes durante los primeros días del año. De acuerdo con los números divulgados, se registró un aumento de casi US$ 30 millones en comparación con la misma fecha del año pasado.

A mediados de enero de 2022 se habían pagado US$ 104.415.000, pero ahora el monto aumentó a US$ 138.331.000. La cantidad de vehículos también subió de 499.000 a 597.000, por lo que se hicieron casi 100.000 nuevos cobros en lo que va de enero.

