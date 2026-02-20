Punta del Este: un catamarán se dio vuelta y un guardavidas rescató a cinco personas

Un guardavidas de Punta del Este salvó la vida de tres adultos y dos menores que iban en un catamarán que se dio vuelta en la parada 3 de la playa Mansa, informó la Intendencia de Maldonado.
Tras registrar la situación, el guardavidas logró salvar a las cinco personas —entre las que había un niño de 6 y otro de 9 años—, a quienes trasladó a la orilla en sendos viajes.
Todos se encuentran fuera de peligro después de haber asistidos a la altura de la parada 10 de la Mansa.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]