Locales

Punta del Este: un catamarán se dio vuelta y un guardavidas rescató a cinco personas

Un guardavidas de Punta del Este salvó la vida de tres adultos y dos menores que iban en un catamarán que se dio vuelta en la parada 3 de la playa Mansa, informó la Intendencia de Maldonado.

Tras registrar la situación, el guardavidas logró salvar a las cinco personas —entre las que había un niño de 6 y otro de 9 años—, a quienes trasladó a la orilla en sendos viajes.

Todos se encuentran fuera de peligro después de haber asistidos a la altura de la parada 10 de la Mansa.