Punta del Este: se viralizan videos de rambla y avenida Roosevelt inundadas tras lluvias

Punta del Este sufrió inundaciones en la jornada de este viernes, luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) estableciera alerta naranja para varios departamentos, incluido Maldonado, por lluvias intensas y tormentas fuertes.

Al igual que en Montevideo, se viralizaron videos de las inundaciones en varias zonas de la ciudad.

El Havre y Mónaco, Punta del Este, hace minutos.

Me dicen los vecinos que esto pasa cada vez que llueve como hoy. Se ha reclamado al @puntamunicipio pero no hay acciones para solucionar.

"Siempre un auto se come esa ex cuneta, es frente al ex tanque de OSE", me explican textual.… pic.twitter.com/lOUlP3HyAJ