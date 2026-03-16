Policiales

Punta Carretas: arrestan a hombre desnudo que literalmente tiró la casa por la ventana

Esta mañana, personal policial debió intervenir en una insólita situación ocurrida en el barrio de Punta Carretas.

Según informara el noticiero Telemundo, los hechos ocurrieron en un edificio en las calles 21 de Setiembre y Coronel Mora.

Allí, un vecino del noveno piso, que se encontraba desnudo, perdió el control de sí mismo y comenzó a arrojar muebles y objetos por el balcón.

Según relataron vecinos y comerciantes de la zona, comenzaron a oír estallidos de vidrios y, al salir a la calle, observaron a un hombre mayor, completamente desnudo, arrojando objetos desde lo alto.

Entre los elementos que cayeron a la vía pública se encontraban una mesa de vidrio y una silla. Algunos de ellos incluso quedaron colgando de un árbol.

Tras varios llamados al servicio de emergencias 911, móviles policiales acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad en los alrededores del edificio.

De acuerdo con el citado informe, el sexagenario gritaba desde el balcón que no quería que nadie se acercara y amenazaba con “matar a todos”. Para poner fin a semejante situación, los agentes subieron hasta el noveno piso y forzaron la puerta de la unidad.

Una vez dentro, constataron que el inmueble se encontraba completamente destruido. Además, como el morador no deponía su actitud agresiva, lo redujeron y trasladaron a una sede policial.