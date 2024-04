Puig apuntó a Bergara por sumarse a “argumentos de la derecha” y diputado del FA respondió

Política

El exdiputado y dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig cuestionó en la red social X (Twitter) al senador y precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, por su posición en contra de impulsar un plebiscito para reformar el sistema de seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores de la coalición de izquierda.

“Que lástima lo del compañero Bergara, pegando para adentro y sumándose a los argumentos de la derecha, sobre el plebiscito de seguridad social. Cientos de miles de firmas respaldarán la iniciativa del Pit-Cnt. ¡Afirmá tus derechos!”, escribió Puig.

Lo expresado por Puig no pasó desapercibido y le respondieron el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela y también un asesor cercano a Bergara.

Varela escribió: “Estimado, el compañero Bergara no se suma a los argumentos de la derecha. Expresa opiniones que desde la izquierda compartimos muchos, sobre un tema que el FA no definió una sola postura. Estigmatizar a quienes opinan distinto no lo comparto”.

Por su parte, Marcio Mañana, quien trabaja en asesoramiento comunicacional y estratégico del senador, replicó: “Pero Luis, este proyecto lo pusieron sobre la mesa los ultras y yo no digo que tus argumentos sean los suyos. No subestimemos a los compañeros y discutamos con argumentos, para mí la propuesta del plebiscito es muy mala para el país y las grandes mayorías. Libertad de acción”.

