Puglia en evento del PN: “El que dijo que la cultura es de izquierda fue el FA, no yo”

Política

Montevideo Portal

El Partido Nacional inauguró este miércoles su Comisión de Cultura, de la mano del comunicador Sergio Puglia y y la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Wainstein. El cocinero, integrante de este equipo de trabajo, aseguró que “no se puede hablar desde el punto de vista de la política”, en tanto considerar a la cultura como de “derecha, izquierda, centro, extrema derecha o extrema izquierda”.

“Lo que tenemos que entender es que la cultura es un todo y, en ella, tienen cabida absolutamente todas las corrientes filosóficas. Y que tenemos una identidad cultural que fue forjada por todos, y no es que unos influyeron más y nos arrobamos el título de que la cultura es cultura cuando es de izquierda”, manifestó Puglia en rueda de prensa.

Así, insistió en que al artista —sin importar la disciplina— se le solicita “el certificado partidario”, o que digan a quién votan “para reconocerlos como influyentes y constructores de ciudadanía cultural”.

“El que dijo que la cultura es de izquierda o no es cultura, y el que dijo que el feminismo es de izquierda o no es feminismo, fueron ellos, no fui yo”, declaró el integrante de la flamante comisión, en referencia al Frente Amplio. De esta manera, realizó una autocrítica a la interna del Partido Nacional: “Ese concepto lo pudieron verbalizar y llevar adelante porque nosotros, durante muchísimos años, de forma vergonzante, por pertenecer a otras corrientes políticas, no dijimos: ‘Nosotros también pertenecemos al colectivo, también somos parte de esta sociedad, nosotros también sentamos las bases de la Biblioteca Nacional, de la Udelar [Universidad de la República] y un montón de cosas’”.

Puglia insistió en que, “entre todos, bajo diferentes administraciones partidarias de gobierno, construimos la patria”. Sin embargo, en vísperas del feriado por la Declaratoria de la Independencia, “para muchos es el Día del Comité de Base”, criticó.

Montevideo Portal