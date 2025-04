Pueblo de Italia pagará hasta US$ 100.000 a quienes se muden allí, pero con una condición

Curiosidades

A pesar de que Italia redujo las posibilidades de obtener la nacionalidad por ius sanguinis (derecho de sangre), algunas regiones del país buscan incentivar el poblamiento y la recuperación de zonas rurales. Una de ellas es Trentino, que lanzó un plan económico para atraer nuevos residentes.

Según informó El País, el proyecto contempla un subsidio total de 100.000 euros (alrededor de US$ 108.000) por persona. De ese monto, US$ 80.000 se destinan a la reforma de viviendas abandonadas y US$ 20.000 a la compra de propiedades. Para acceder, los interesados deben comprometerse a vivir en la propiedad, o alquilarla, por al menos diez años. De no cumplir esa condición, deben devolver el dinero.

La iniciativa está dirigida a personas menores de 45 años que actualmente no residan en Trentino, una región montañosa en el norte del país, reconocida por sus paisajes alpinos, lagos y viñedos. Según el gobierno regional, en las 33 localidades incluidas en el plan “hay más casas vacías que habitadas”.

“Buscamos fortalecer la cohesión social”, explicó el presidente regional, Maurio Fugatti, en declaraciones a The Independent. El fondo total del plan es de 10 millones de euros, administrado por el ayuntamiento de Trento.

Este tipo de propuestas ya se han visto en otros pueblos italianos como Ollolai o Penne, que ofrecieron “casas por un euro” con el objetivo de atraer nuevos habitantes y restaurar centros históricos. Sin embargo, el plan de Trentino se diferencia por el respaldo económico que ofrece y la exigencia de permanencia mínima.

La medida contrasta con la nueva política migratoria impulsada por el gobierno nacional de Giorgia Meloni, que aprobó en marzo una reforma para restringir el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. Desde ahora, solo podrán tramitarla quienes tengan padre o abuelo nacido en Italia. Antes, se permitía reclamarla hasta por bisabuelos o tatarabuelos.

Además, la nueva legislación establece que los ciudadanos italianos naturalizados en el extranjero deberán demostrar que mantienen “vínculos reales” con Italia, ejerciendo algún derecho o cumpliendo algún deber al menos una vez cada 25 años.

Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían acceder a la ciudadanía antes de esta reforma.