Proyecto de Movilidad: el “estrés” de los choferes y el “esquema para el futuro” de la IM

Por Mateo Aguerre

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En los últimos años, trasladarse por Montevideo se ha convertido en una tarea cada vez más extensa para miles de personas que utilizan el transporte público a diario. El aumento del tránsito, la mayor presencia de vehículos particulares y las dificultades para mantener la fluidez en avenidas, generan demoras constantes en los recorridos, afectando tanto a pasajeros como a trabajadores. En ese escenario, los tiempos de viaje aparecen como uno de los principales desafíos de movilidad en la capital.

En base a ello, en el marco de un plan conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo (IM) presentó en el mes de marzo un proyecto enfocado en reducir los tiempos de traslado y priorizar el transporte colectivo frente al crecimiento del tránsito particular. En el documento, al que accedió Montevideo Portal, la comuna plantea como punto de partida el “enlentecimiento de los tiempos de traslado”, el “incremento del uso de vehículos particulares” y la necesidad de adaptar las líneas de ómnibus “a los cambios en la fisonomía del departamento”.

EL PROYECTO

La propuesta busca consolidar “una nueva forma de transitar el área metropolitana”, con el “transporte colectivo como vertebrador de la movilidad”. Entre los objetivos señalados aparecen mejorar “frecuencia, puntualidad, confort y velocidad”, en un esquema que —según la presentación— pretende instalar “un nuevo esquema de movilidad para el futuro”.

En infraestructura, el proyecto prevé “50 km de troncales de circulación exclusiva” para ómnibus y la creación de dos grandes corredores. Uno será entre Zonamérica y la plaza Independencia, mientras que el segundo será desde El Pinar y la plaza Independencia. También se proyectan cinco pasos a desnivel en puntos considerados críticos de Avenida Italia y 8 de Octubre.

Por otro lado, la iniciativa busca incorporar cambios tecnológicos y operativos, entre ellos “buses biarticulados 100% eléctricos”, “paradas inteligentes: cerradas y con validación previa” y un sistema de “semaforización adaptativa” para mejorar la circulación del transporte público.

Además, se prevé la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que tendrá participación de la Intendencia de Montevideo en su conducción y equipos técnicos. Paralelamente, continúan estudios y consultorías vinculadas al diseño operacional, simulaciones de tránsito, impacto territorial y ambiental, además de futuras definiciones sobre Ciudad Vieja, frecuencia de líneas y espacios de carga y descarga.

La im y su apuesta por agilizar el transporte público

El director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, explicó en diálogo con Montevideo Portal que en la actualidad, el tiempo de viaje desde Zonamérica a la plaza Independencia es de 140 minutos, por lo que el viaje completo conlleva más de dos horas.

El jerarca aseguró, que con el proyecto, ese tiempo de viaje pasaría a reducirse a 105 minutos, lo que marca un descenso relevante en la duración del traslado.

Además, contó que la velocidad promedio que prevé el proyecto es de 25 km/h, aunque advirtió que van a haber tramos del viaje en el que el ómnibus viajará más lento y en otros más rápido.

“El objetivo es que el transporte público se convierta en un modo de transporte preferente y que la gente, cuando tiene que tomar la decisión de cómo movilizarse, considere al transporte público como una alternativa válida”, apuntó. Para lograr la aspiración de la comuna capitalina, también hay que “mejorar la calidad del servicio”, analizó.

Además, destacó que los usuarios del transporte público valoran especialmente la frecuencia y la puntualidad del servicio. También señaló que existen otros factores vinculados al confort que influyen en la elección del sistema, como unidades limpias y que cuenten con aire acondicionado.

Benítez explicó que la principal mejora en la velocidad de los viajes no estará dada únicamente por la infraestructura, sino que “la gran ganancia va a estar dada por cambios en la operativa del transporte”. En ese sentido, destacó que el proyecto prevé paradas cada 500 metros con validación previa del boleto, lo que permitirá que los pasajeros puedan subir “por cualquiera de las puertas”, agilizando el ascenso a las unidades. Además, señaló que los ómnibus circularán por “un carril exclusivo segregado del transporte privado”, reduciendo la incidencia del tránsito general sobre los tiempos de viaje. También mencionó que habrá mejoras vinculadas a la semaforización para favorecer la circulación del transporte público.

Además, el jerarca señaló que la iniciativa apunta a darle un “uso preferente de 18 de Julio para el transporte público”, lo que implicará una circulación más restringida para los vehículos particulares sobre la principal avenida céntrica. Según detalló, el sistema prevé paradas centrales y extensas, con abordaje por la izquierda y ascenso por todas las puertas, por lo que la intendencia busca derivar el tránsito particular hacia calles paralelas para mejorar su fluidez. “Limitás el transporte privado por 18, pero das otra agilidad al transporte privado por las paralelas”, afirmó.

Por otro lado, destacó que la comunicación en torno al proyecto con las empresas de transporte ha sido “muy buena” y que el trato es “permanente”.

ÓMNIBUS ELÉCTRICOS, PRIORIDAD EN LOS SEMáFOROS y carriles exclusivos

El gobierno departamental elaboró una propuesta específica para implementar un sistema BRT (Bus Rapid Transit) en superficie sobre 18 de Julio, pensado para canalizar la circulación del transporte público a través de los corredores exclusivos. Por lo que la iniciativa prevé que se utilicen “buses biarticulados eléctricos con embarque a nivel por todas las puertas”, además de una reorganización del espacio vial que priorizará al transporte colectivo, las ciclovías y la circulación peatonal.

El sistema contempla seis paradas distribuidas entre la plaza Independencia y 8 de Octubre, ubicadas principalmente junto a espacios públicos estratégicos, como Plaza Fabini, la Explanada Municipal y Plaza de los Treinta y Tres. La IM señala que estas paradas aprovecharán dichos espacios “como prolongación de la acera”, buscando mantener la circulación peatonal sin reducir el ancho de las veredas.

La propuesta también plantea incorporar tecnología para generar “una onda verde adaptativa al BRT”, priorizando el avance de las unidades en horas pico y reduciendo la incidencia del tránsito transversal. Según el informe, la diferencia de tiempo entre este sistema en superficie y una alternativa subterránea sería “apenas superior a 3 minutos” en los momentos de mayor congestión.

En paralelo, el crecimiento sostenido del parque automotor aparece como uno de los factores que más inciden en la congestión del tránsito de Montevideo. Según datos oficiales, la cantidad de vehículos empadronados en la capital pasó de poco más de 626.000 en 2021 a superar los 727.000 en 2026, con un aumento especialmente marcado en las motos. El incremento del número de vehículos en circulación es señalado por distintos actores del sistema como uno de los elementos que más impacta en los tiempos de traslado y en la fluidez del transporte público.

La postura de los choferes

Montevideo Portal habló con Gastón Fumero, quien desde 2015 trabaja como chofer en la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (Coetc). Fumero maneja líneas urbanas, por lo que se encarga de los viajes dentro de Montevideo. Sobre los tiempos de viaje, aseguró que “no están adaptados” a la realidad del tránsito en la capital. “La gente piensa y le parece que tenemos que andar rápido, pero eso se da porque no te dan los horarios” que la IM impone.

“Es muy difícil convivir con el tránsito, es muy estresante y depara muchos nervios. Estamos constantemente trabajando y haciendo un manejo defensivo”, expresó, en referencia a su relación con el tránsito. En la misma línea, analizó que hay momentos donde la labor es “complicada”, ya que los choferes deben estar atentos a la conducción, las paradas y el cobro de boletos, además de que muchas veces transportan a más de 100 personas.

“Una de las cosas que nos atrasa muchas veces, es que la gente desciende por adelante, entonces pasas por una terminal y tenes 20 personas que bajan por adelante mientras otras 30 esperan para subir”, agregó, en referencia a uno de los puntos que influyen en la demora de los viajes.

Por otro lado, afirmó que el carril solo bus “ha agilizado” pero “no se respeta”. “Debería ser solo bus y no se debería tener en cuenta ni las motos, ni las bicicletas y monopatines, porque complican muchísimo porque no respetan la reglamentación de tránsito”, dijo.

Además, detalló que la “mala circulación de todos” influye en los tiempos de viaje.

Por otro lado, Fernando Novo, chofer de las líneas 124, 130,133 y 195 de Cutcsa, coincidió con su colega con respecto a que los tiempos de viaje previsto no están adaptados al tránsito en Montevideo, por lo que “es una constante que los coches estén fuera de horarios y atrasados”. “Solemos andar atrasados por culpa del tránsito”, reafirmó en diálogo con Montevideo Portal.

“Convivir con el tránsito es muy complicado, hay muchos autos, bicicletas y monopatines, es estresante”, explicó.

Además, explicó que las zonas en la que “más tiempo se pierde” es en las zonas escolares, donde los adultos estacionan en doble fila para buscar a sus hijos en las escuelas.

En la misma línea, cuestionó que en los semáforos se acumula “mucho tránsito” debido a que “no están perfectamente coordinados”, lo que perjudica a los tiempos de viaje, ya que se “acumulan muchos vehículos y es como si fuera un cuello de botella”, agregó.

Por último, afirmó que la implementación de los carriles solo bus “han mejorado algo”, pero “no fue la solución”. “Igual sigue existiendo el que estaciona en un carril exclusivo, o circula, lo que complica”, detalló.