Proyecto busca prohibir arrojar colillas de cigarrillos en Montevideo tras “deterioro”

Montevideo Portal

El edil del Partido Nacional Agustín Sánchez presentó ante la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de ley que busca prohibir que los ciudadanos de la capital arrojen a la vía pública colillas de cigarrillos.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, el curul nacionalista propone que la Intendencia de Montevideo (IM) instale “elementos específicos para la correcta disposición de colillas de cigarrillos” en avenidas, espacios públicos y zonas de alta circulación de la capital para que se cumpla con la prohibición.

Además, solicita que la comuna reglamente la fiscalización y las sanciones para poner en marcha su proyecto.

Según Sánchez, la colilla de cigarrillo es uno de los residuos “más abundantes y contaminantes” que se ven en las calles de Montevideo, y esto se asocia a “la falta de lugares adecuados para su correcta disposición”.

En la iniciativa, el edil blanco afirma que las colillas provocan un “importante deterioro visual y simbólico de los espacios públicos”, además de tener consecuencias ambientales, ya que “contienen múltiples sustancias tóxicas” que tardan años en degradarse.

Para revertir esta situación, Sánchez aseguró que es importante aplicar “políticas eficaces e integrales que combinen educación, infraestructura adecuada, mecanismos de fiscalización y sanciones frente a la incorrecta disposición de colillas”, algo que en ciudades de Latinoamérica y Europa ha dado resultados.

“Tampoco resulta razonable avanzar hacia una prohibición sin que, previamente, la ciudad cuente con la infraestructura necesaria para permitir una correcta disposición de las colillas. Pretender sancionar una conducta sin brindar herramientas adecuadas para evitarla sería una medida meramente demagógica y de escasa efectividad práctica. Primero deben generarse las condiciones necesarias para cumplir y luego exigir responsabilidades”, agregó.

Además, explicó que su proyecto busca “proteger la salud pública y mejorar la limpieza urbana”.