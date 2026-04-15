Proyectan nueva terminal de ómnibus en El Pinar y obras de dos años en zona de Tres Cruces

Montevideo Portal
El intendente de Canelones, Francisco Legnani, afirmó que las obras para la reforma del transporte en el eje avenida Giannattasio y avenida Italia incluirán una nueva terminal a la altura de El Pinar, que estará “cerca del peaje”.
“Estamos terminando de definir el predio. Manejamos alguna opción y lo tenemos que tener a la brevedad”, afirmó Legnani en 8AM (Canal 4).
El intendente indicó que se necesitan unos 30.000 metros cuadrados para la nueva terminal en la cabecera del recorrido. Las posibilidades que se evalúan son terrenos que en la actualidad “no tienen construcciones”, precisó el intendente.
El jefe comunal también se refirió al intercambiador subterráneo, que se construirá en la zona de Tres Cruces.
Según dijo, el plazo estimado para esa obra, en particular, es de 27 meses. Los trabajos serán entre la plaza de la Bandera y avenida Italia. “Es la obra que insume más cantidad de tiempo”, sostuvo.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]