Proxenetismo y lavado de activos: condenan a dos personas que “operaban” en whiskerías

Judiciales

En las últimas horas, y en el marco de una causa llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno, la Justicia condenó dos personas y ordenó el decomiso de varios bienes.

La investigación tuvo como resultado la desarticulación de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y al suministro de sustancias estupefacientes prohibidas tanto a clientes como a las trabajadoras.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, las actividades ilícitas se desarrollaban en dos whiskerías de la ciudad de Montevideo. Asimismo, con el dinero obtenido de forma ilícita se adquirieron varios bienes.

Hasta el momento, se logró mediante proceso abreviado la condena de dos personas, una como autor penalmente responsable de un delito continuado de proxenetismo, un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso y un delito de lavado de activos, todos ellos en régimen de reiteración real, a la pena de 5 años de penitenciaría.

A la otra persona se la condenó como autora penalmente responsable de un delito continuado de proxenetismo en la modalidad de reclutamiento, en régimen de reiteración real con un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, a la pena de 24 meses de prisión, 12 de los cuales serán de cumplimiento efectivo.

Asimismo, se dispuso el decomiso de dos vehículos, de un bien inmueble ubicado en el barrio Carrasco (al momento previo al operativo se encontraba a la venta por los condenados por un valor de USD 1.300.000) y de dinero en pesos uruguayos y dólares estadounidenses que deberá ser depositado en las cuentas de la Junta Nacional de Drogas.

El caso sigue activo y no de descarta que se produzcan más condenas.