Proponen curso obligatorio para conducir bicicletas y monopatines eléctricos: los detalles

La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados elevó un proyecto de ley en el que plantea la realización de un curso obligatorio de educación vial para personas que se trasladan en vehículos ligeros motorizados y no motorizados eléctricos.

La ley —en caso de que sea aprobada—, será aplicada para monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas o asistidas, ciclomotores de hasta 50 cc o su equivalente eléctrico, y otros vehículos similares definidos por la reglamentación.

El curso, que habilitará a los conductores de los transportes mencionados a circular en la vía pública, estará a cargo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior y los gobiernos departamentales. Además, será gratuito.

En el mismo se tratarán las normas de tránsito aplicables a vehículos ligeros, la señalización y prioridad de paso, el uso obligatorio de casco y elementos de seguridad, la convivencia con peatones y vehículos motorizados, responsabilidades legales en caso de accidentes, normas específicas para ciclovías y zonas peatonales y primeros auxilios.

Luego de que el curso sea aprobado, se otorgará un certificado que tendrá una validez de cinco años. El documento podrá ser exigido por las autoridades en caso de que sea necesario. En caso de que la persona no cuente con la certificación, las autoridades de tránsito podrán aplicar multas administrativas o retener el vehículo.

