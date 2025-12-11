Proponen cambios para ingreso a la Facultad de Medicina por nivel “excesivo” de egresados

Locales

Un informe realizado por los profesores de la Cátedra de Cirugía Torácica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) Gerardo Bruno y Julio Trostchansky aseguró que Uruguay tiene un modelo educativo que “forma lo que no necesita y necesita lo que no forma”, generando una desproporción entre la cantidad de recibidos de la Facultad de Medicina y la falta de profesionales en otras áreas críticas.

Según el estudio, al que accedió Montevideo Portal, luego de que en primera instancia lo difundiera Búsqueda, Uruguay tiene una cantidad de médicos muy superior a la media regional, mientras que presenta un déficit persistente de enfermeros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y técnicos especializados. A pesar de esto, la Facultad de Medicina recibe cada año más de mil estudiantes y gradúa entre 600 y 700 médicos. Para los profesores, “el número de egresados parece excesivo para nuestra realidad”, lo que —según explicaron— evidencia un desequilibrio estructural entre oferta formativa y necesidades sanitarias.

Además, en el documento plantea la necesidad de revisar el actual modelo de acceso a Medicina. El texto propone “evaluar el modelo de ingreso irrestricto en Medicina, a la luz de evidencia nacional e internacional, valorando ajustes sin perder de vista la equidad”.

Los profesores proponen introducir mecanismos que permitan equilibrar la cantidad de ingresantes con la capacidad docente, la disponibilidad de campos clínicos y las necesidades reales del sistema de salud.

Mientras Medicina mantiene ingreso abierto, otras carreras esenciales —enfermería, imagenología o fisioterapia— tienen cupos que dejan afuera a cientos de aspirantes cada año. Según explicaron, esta situación genera una contradicción, que es el “ingreso irrestricto donde la densidad profesional es alta y acceso limitado donde existe escasez estructural”.

El informe concluye que Uruguay necesita repensar su política de formación en salud mediante un acuerdo entre la Udelar, el Ministerio de Salud Pública, los prestadores y los gremios. La revisión del ingreso a Medicina, señalan, es un punto imprescindible para ordenar un sistema que hoy se encuentra “desequilibrado” y que no logra orientar sus recursos hacia las áreas donde más profesionales faltan.

