Prontuario infinito: atrapan a ladrón y comprueban que tenía 48 antecedentes

Policiales

Un hombre de 67 años fue detenido y posteriormente condenado tras cometer un hurto en un comercio de la ciudad de Tala, en el departamento de Canelones.

Según informó el medio pandense El Megáfono, el hecho se conoció a partir de la denuncia del propietario del local, quien alertó sobre la presencia de un individuo que estaba llevándose mercadería de su comercio.

Efectivos de la Comisaría 10ª desplegaron un patrullaje por la zona con el fin de localizar al ladrón, quien fue localizado y detenido a pocas cuadras del lugar del robo. En ese momento, el individuo todavía llevaba consigo parte de lo sustraído.

El sexagenario, identificado como O.O.M.D., resultó poseer numerosos antecedentes policiales o, como diría un cronista de sucesos de la vieja escuela, “poseía un frondoso prontuario”.

En concreto, se comprobó que acumulaba 48 condenas: 37 por hurto, 10 por violación de domicilio y una por tenencia de estupefacientes.

Ahora, la Justicia lo condenó por hurtos en reiteración real, con lo que alcanza la cifra de 49 condenas, y deberá pasar cinco meses tras las rejas.