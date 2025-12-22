Locales

Pronóstico para el 24 de diciembre y Navidad: cómo estará el tiempo, según Ramis

La semana inició en Montevideo con el cielo cubierto. Si bien en las próximas jornadas pueden registrarse chaparrones, no están previstas lluvias de grandes dimensiones, según indicó este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis en radio Sarandi.

Todas las lluvias previstas “son débiles”, dijo el experto. Así las cosas, este lunes será una jornada cubierta, en la que por la noche puede haber algunos chaparrones.

El martes se prevé un día nuboso, también con posibles chaparrones en la noche. Las temperaturas máximas esperadas para la jornada son de 27 °C.

El miércoles 24, por su parte, estará nuboso. Las mínimas serán de 21 °C y las máximas previstas son de 29 °C, según Ramis.

Mientras, el jueves el cielo estará algo nuboso, y pueden registrarse “algunas precipitaciones” en la madrugada del día 25. El pronóstico del meteorólogo marca una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C para una jornada en la cual también se prevé el pasaje de un frente frío.

