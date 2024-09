Promesas incumplidas y estafa: modelo denunció penalmente a Fernando Cristino

Judiciales

Una modelo denunció penalmente a Fernando Cristino, CEO y fundador de Cristino Management, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

El reclamo formal hecho ante la Policía el pasado 30 de agosto —al que accedió Montevideo Portal— establece que el empresario fue acusado en el marco de una competición de modelaje que se llevará adelante en Perú a partir del próximo 18 de setiembre.

Según el texto de la denuncia, la compañía de Cristino les pidió a las modelos US$ 1.200 que serían para el pago de la franquicia y el hotel en el que se hospedarían las participantes. “Faltaban los pasajes, que él quedó de conseguirlos a un precio accesible y hasta hoy no aparecieron”, indicó la denunciante.

Además, Cristino les “prometió” a las participantes que tendrían clases de modelaje y la ropa resuelta, pero “al día de la fecha no hay nada”.

A su vez, hay otra persona denunciada que trabajapara Cristino y le “bloqueó el teléfono” a la modelo.

“No me atendió las llamadas y me dijo que no iba a viajar porque no tenía cómo pagar ese pasaje, sin ninguna otra explicación ni respuesta”, indicó la denunciante, y aseguró que desde la compañía de Cristino le dijeron que el dinero no lo pueden devolver porque “ya no lo tienen”.

En diálogo con Montevideo Portal, Cristino aseguró que hasta el momento no tenía conocimiento de la denuncia y que “hasta hace tres días” había estado en contacto con la denunciante. “El evento se va a hacer, no es que no exista. No hay ahí una estafa”, concluyó el empresario.

A su vez, aseguró que le envió a la modelo los comprobantes de los pasajes y el hotel, pero se negó a compartirlos con Montevideo Portal.

