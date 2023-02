Promedio de alquileres en Pocitos, Cordón, Centro y La Blanqueada ronda los $ 25.000

Economía

La oferta de propiedades en alquiler y venta de Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa tuvo un comportamiento dinámico a lo largo del 2022, según el Reporte Anual del mercado inmobiliario realizado Mercado Libre.

El informe repasa los principales indicadores inmobiliarios como oferta y demanda, preferencias según el tipo de vivienda y tendencias de precios, entre otras variables.

En ese sentido, se concluye que la oferta de propiedades creció en Ciudad de la Costa mientras que en Montevideo y Maldonado se mantuvo estable.

En las tres regiones analizadas se observó una mayor oferta de venta por sobre la de alquiler, con una relación cercana al 26% para alquiler y 74% para la venta en Montevideo y Ciudad de la Costa, pero más desequilibrada en Maldonado, con una relación de 8% para alquiler comparado al 92% para la venta.

En Montevideo la demanda por alquilar bajó a lo largo del año en proporción a la demanda por comprar. En enero, la preferencia por alquilar fue de 63%, con un pico de caída del 53% a mitad de año. Hacia el final del año, hubo un repunte, pero igualmente cerró en 57%.

Crecimiento en Ciudad de la Costa

“En los últimos años, la Ciudad de la Costa vivió un cambio en su matriz de propiedades. La oferta de apartamentos en esa región cerró el 2022 representando el 29% del total, lo que implicó un crecimiento del 5% solo en este año y cerca del 20% desde 2018”, afirma el informe de Mercado Libre.

En esta línea, se agrega que “la demanda por este tipo de propiedad creció en cantidad en los últimos años”.

Sin embargo, se mantiene similar en proporción a la demanda por casas, que también aumentó desde 2018, cuando se comenzaron a realizar este tipo de informes.

“Esto puede explicarse debido a que las zonas más demandadas de esa región tienen mayor oferta de casas que de apartamentos. Por otro lado, El Pinar, Solymar y Lagomar son las tres localidades más buscadas de la Ciudad de la Costa, aunque Barra de Carrasco, Parque Miramar, Parque Carrasco y Haras del Lago son las que tienen mayor oferta de apartamentos”, se agrega.

En lo referido a precios, Barra de Carrasco, Parque Miramar, y Parque Carrasco cerraron el año con valores por metro cuadrado cercanos a los US$ 3.500 para los apartamentos mientras que las casas observaron valores más bajos: US$ 2.735 para Parque Miramar y US$ 2.437 en Barra de Carrasco.

Barrio a barrio: los precios de Montevideo

Pocitos, Cordón y el Centro continúan siendo los barrios más demandados de Montevideo, seguidos por dos barrios de gran desarrollo inmobiliario en los últimos años como La Blanqueada y Buceo.

Todos ellos presentan alquileres entre los $28.744 y $21.718 (un promedio de $ 25.231) y ninguno está entre los más caros ni los más baratos de la ciudad.

Con $74.765 en promedio, Puerto del Buceo es el barrio con alquiler más caro de Montevideo, seguido por Carrasco con $72.531 y más abajo Punta Gorda con $52.581.

“En el otro extremo de la tabla Piedras Blancas, Punta Rieles y Jardines del Hipódromo son los barrios más accesibles de la ciudad con alquileres promedio inferiores a los $12.000. A la hora de comprar el ranking de la capital cambia de orden: Puerto del Buceo se mantiene al tope de la tabla con US$ 4.140 por metro cuadrado, pero lo siguen Villa Biarritz con US$3.944 por metro cuadrado y Carrasco con valor de US$ 3.862 el metro cuadrado.

Pocitos, que es el barrio más demandado, tiene un valor promedio para le venta de US$ 3.278 el metro cuadrado.

En tanto, los barrios más económicos para comprar son Nuevo París, con US$ 971 por metro cuadrado, La Teja y el Cerro con un valor promedio apenas superior a los US$ 1.000 el metro cuadrado.

