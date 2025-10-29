Profesor abusó sexualmente de alumno en Ecuador: fue condenado a seis años de cárcel

Internacionales

Montevideo Portal

Un profesor ecuatoriano fue sentenciado a seis años y ocho meses de cárcel tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años, quien era su alumno en una unidad educativa de la provincia andina de Chimborazo, en el centro del país, informó este miércoles la Fiscalía.



El abuso ocurrió el 24 de abril de 2023, mientras la víctima ayudaba al entonces profesor de inglés a ingresar calificaciones al sistema, de acuerdo a información del Ministerio Público.



El estudiante empezó a mostrarse frustrado y sensible, una actitud que habría alertado a sus padres, a quienes posteriormente relató lo que había sufrido con el profesor.



Fue entonces cuando el padre del adolescente alertó al rector de la institución sobre el abuso sexual cometido por el profesor, identificado como Juan Enrique T. L., y la autoridad puso una denuncia ante la Fiscalía.



Durante el juicio, la Fiscalía presentó informes elaborados por la Policía Judicial, una valoración médico-psicológica, entre otros indicios. Además, comparecieron ocho testigos, entre ellos agentes investigadores, peritos médicos y psicológicos y la madre de la víctima.



El tribunal que conoció la causa acogió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y, además de condenar al agresor a más de seis años de prisión, le impuso el pago de 3.000 dólares como reparación integral a la víctima.

EFE

Montevideo Portal