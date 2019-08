Profesionales denuncian retención "ilegal" de sueldos por deudas con Fondo de Solidaridad

Locales

La Asociación de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep) emitió un comunicado en el que denunció la retención ilegal de sueldos a varios funcionarios, por parte de varios organismos públicos y privados, por mantener deuda con el Fondo de Solidaridad.

Se trata de egresados terciarios a los que se les retuvo el 100% del sueldo, cuando según el artículo 755 de la Ley 19355, la retención no puede superar el 50% del sueldo de los trabajadores.

"Nos enteramos de esto en los primeros días de agosto, cuando se tenía que cobrar el mes de julio", dijo a Montevideo Portal Adriana García Quintana, presidente de Audetep. Aclaró que no está clara aún la cantidad de afectados, pero que hay muchos profesionales que trabajan en UTU, INAU o el MEC que no pudieron cobrar sus sueldos. No solo ocurre en organismos públicos: según narró, una médica de una mutualista privada denunció que tampoco pudo cobrar los haberes.

"Esto es absolutamente ilegal, porque según la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2018, se aclaró que se podía retener un máximo del 50% del sueldo", expresó García Quintana.

Entre los afectados hay psicólogos, médicos, ingenieros agrónomos y sociólogos, entre otros. Cuando Audetep se puso en contacto con la UTU, donde se registraron los primeros casos, le respondieron que la retención se daba por orden de la Caja de Profesionales y aclararon que desconocían que hubiera una ley que impidiera retener el sueldo entero.

Pero la situación se vuelve allí más curiosa, apunta la presidente de Audetep, ya que muchos de los trabajadores con el sueldo retenido no aportan a la Caja porque no están en libre ejercicio. "¿Cómo es eso? ¿Es el Fondo de Solidaridad que está pasando información errada a la Caja?", se preguntó, cuestionando si no había sido un mandato desde el mismo Fondo.

Agregó que además hay personas que están al día con el Fondo de Solidaridad, pero les aparecen deudas de años anteriores. "Es un descontrol absoluto el Fondo. A gente del interior, que vive muy lejos, le dicen que para solucionar el tema tienen que venir a Montevideo. No puede ser. Hay que pensar en el gasto, en el día que se deja de trabajar", agregó.

Para García Quintana, la retención íntegra del sueldo también impide que los profesionales se pongan al día con el Fondo. "Para refinanciar te piden primero una entrega, pero si tenés el sueldo retenido y vivís al día, ¿cómo hacés?", dijo.

Audetep ya se contactó con la Caja de Profesionales, al igual que hicieron algunos trabajadores afectados, aunque las respuestas obtenidas varían. Según Audetep, se les replicó que estaban aplicando la ley pero citaron una normativa ya no vigente o aclararon que se hacía por orden del Fondo de Solidaridad.

Sin embargo, el Fondo de Solidaridad dice desconocer el problema. Su presidente, José Luis Genta, dijo a Montevideo Portal que el Fondo no envió ninguna orden y que personalmente entiende que no es posible retener más del 50% del sueldo. "Nunca llegó un reclamo de ese tipo a mi persona", aclaró.

"Lo que deben hacer es acudir al Fondo con el reclamo", señaló. "Siempre se cumple con la legislación. Si le retienen más del 50% se debe reclamar", agregó Genta. Aclaró que "eso no lo decide solo el Fondo, porque el sueldo lo paga un organismo". "Si hiciéramos esa retención tendríamos que pedir que la haga otro organismo, que estaría incumpliendo la ley", apuntó.

La presidente de Audetep explicó que ahora se está tratando de conectar con la mayor cantidad de gente que tenga el sueldo retenido (aunque no sean socios de Audetep) para elevar un reclamo conjunto a cada uno de los organismos. Para ello solicitan que los afectados se contacten con http://www.audetep.org.uy/

Si los organismos no contestan en el plazo legal, se acudirá a un recurso de amparo para que liberen los sueldos.