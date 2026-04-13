Internacionales

Procesan a Begoña Gómez por corrupción y tráfico de influencias en España

El juez Juan Carlos Peinado decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La resolución marca el cierre de la fase de instrucción y abre la puerta a un eventual juicio oral, en un caso de alto impacto político e institucional en España.

Otros implicados y evolución de la causa

El magistrado también decidió continuar el procedimiento contra Cristina Álvarez, por los mismos delitos, y Juan Carlos Barrabés, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al mismo tiempo, el juez archivó la acusación por intrusismo profesional, lo que acota parcialmente el alcance de la investigación.

Implicancias políticas en España

El procesamiento de Begoña Gómez introduce un factor de alta tensión en la política española. Aunque no implica culpabilidad, sí coloca al entorno directo del jefe de Gobierno bajo escrutinio judicial en un momento delicado.

Entre los posibles efectos, se encuentran una presión sobre el Ejecutivo, ya que la oposición podría intensificar críticas y demandas de explicaciones; el impacto institucional, porque el caso tensiona la relación entre poder judicial y poder político, y apariciones en el escenario mediático, como una alta exposición pública y un desgaste reputacional.

Con información de agencias.