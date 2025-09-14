Locales

Problemas en el suministro de agua: OSE apunta a que el servicio se normalice esta tarde

Montevideo Portal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió un comunicado en la mañana de este domingo en el que anuncia problemas en el suministro de agua potable, lo que afecta al servicio tanto en Montevideo como en Canelones.

Específicamente, la empresa estatal enlistó a los barrios implicados, tratándose en Montevideo del barrio Manga, mientras que en Canelones, Joaquín Suárez, Casarino, Barrio Benzo, Vaimaca Pirú, Barrio Artigas, Villa Fortuna, Toledo, Pando, Barros Blancos, Aeroparque, Colinas de Carrasco, Colonia Nicolich, Santa Teresita, Villa El Mirador, Ruta 101 entre Interbalnearia y Ruta 8, Ruta 102 entre Ruta 8 y Ruta 101, Ciudad de la Costa desde el Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Pando, La Tahona y Cumbres de Carrasco.

Según informaron, se estima que el servicio se normalice a partir de las 17 horas de este domingo. “Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, informa.

Además, el aviso agrega que “de registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles”.

