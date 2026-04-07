Prisión preventiva para hombre que mató a su pequeña hijastra porque “lloraba mucho”

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Un tribunal de Río de Janeiro (Brasil) ratificó ayer la prisión preventiva de Lukas Pereira do Espírito Santo, quien confesó haber agredido a su hijastra de un año y nueve meses. La niña falleció el jueves pasado en el domicilio familiar, en la comunidad de Quiririm, en Vila Valqueire, en la zona suroeste de la ciudad carioca.

Según informa el portal noticioso G1, el entierro de la niña se llevó a cabo el domingo en el cementerio de Caju, en medio de la indignación de amigos y familiares, quienes exigieron justicia.

El día de la muerte, la policía fue informada después de que la pequeña, identificada como Maya Costa Cypriano, de un año y nueve meses, ingresó a un centro de salud con signos de violencia.

Las investigaciones revelaron que el padrastro estaba solo en casa con la niña y, irritado por su llanto, presuntamente la golpeó con fuerza en el abdomen. Tras la agresión, la niña comenzó a sentirse mal, pero no recibió ayuda inmediata.

De acuerdo con el informe elevado por la Policía Civil de Río de Janeiro, el hombre solo envió un mensaje a la madre de la niña informándole que no se encontraba bien. El Departamento Municipal de Salud informó que la bebé fue ingresada en una policlínica de Madureira ya en paro cardiorrespiratorio, y no fue posible reanimarla

Emanuele Costa, la madre de Maya, dijo que salió de casa en la madrugada del jueves para asistir a una entrevista de trabajo y dejó a su hija al cuidado de Lukas.

Lukas Pereira fue arrestado el viernes y confesó las agresiones. Será acusado del delito de feminicidio.