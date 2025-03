Primeras declaraciones de Besozzi tras ser imputado: “Sería incapaz de tocar un peso”

El exintendente sorianense Guillermo Besozzi fue imputado en la noche del pasado jueves por varios delitos en una investigación por maniobras ilegales. Así, se dispuso arresto domiciliario por 180 días, con uso de tobillera.

Desde su casa, el exjerarca —que buscaba la reelección para un tercer mandato— dialogó con Difusora Soriano, una radio local. “Para aquellos que me siguen, decirles que se queden bien tranquilos, que yo sería incapaz de tocar un peso, sería incapaz de favorecerme de la intendencia”, dijo al citado medio, según surge de un audio compartido en redes por el periodista Diego Martini Lemos.

“Aseguro que no me tiembla el pulso para hacer la campaña. Si la tengo que hacer preso de mi casa la voy a hacer; si tengo que perder, voy a perder”, manifestó Besozzi.

Acto seguido, el exintendente comenzó a atacar al sistema judicial, que “tiene un tema equivocado”, a su entender. “Si yo estoy con una tobillera en mi casa preso, tendrían que ir los 19 intendentes presos [y] los 19 secretarios generales”.

“Si no podés hacer una gestión de un vecino y por eso te van a condenar, entonces ¿sabés qué? Tienen que ir todos presos. Que vayan haciendo fila. Pero veremos cómo termina esto”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que dará una conferencia de prensa “bien preparada” con sus abogados “al lado”. “Porque yo sé que la política tiene esta suciedad y se lo dije hoy al presidente de la República”, ratificó.

“No es la democracia que yo quiero. No es el sistema político que yo quiero”, concluyó.

