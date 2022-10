Primer mundo: británico lleva 10 años sacándose dientes porque no logra acceder a dentista

Curiosidades

David Sergeant, un excarnicero residente en Leeds, Reino Unido, afirma que se ha visto obligado a empuñar pinzas y usar sus propias manos para arrancarse dientes enfermos, debido a que le ha resultado imposible acceder al consultorio de un profesional.

Sergeant, de 50 años, sostiene que su situación financiera hace que le resulte inviable obtener atención privada, por lo que tuvo que agendar una cita a través del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), una prestación pública que, a juzgar por el testimonio del aspirante a paciente, no estaría funcionando con la velocidad deseable. El hombre asegura que las esperas fueron tan prolongadas que en los últimos diez años tuvo que poner más de una vez manos a la obra -literalmente- para resolver sus problemas dentales: dicho en corto y en criollo, se arrancó las muelas él solito.

“Por 10 o 15 años no he podido conseguir cita con un dentista del NHS. He intentado incluso obtener pase a través de médicos, pero no hay manera”, asegura en declaraciones al periódico The Examiner.

Desesperado y sin alternativas, en más de una ocasión se retiró piezas dentales por sus propios medios.

“Espero hasta que el diente esté suelto y luego lo aflojo y lo aflojo, hasta que lo saco yo mismo. En algunas ocasiones uso pinzas y de las grandes, pero la mayoría de las veces lo hago con los dedos”, relata.

El “odontólogo amateur” admite que sus tratamientos autogestionados son a menudo dolorosos, pero que hasta ahora ha podido sobrellevar el sufrimiento con unos cuantos analgésicos y cerveza.

“Me tomo un par de cervezas, me lleno de ibuprofeno y listo”, detalla el carnicero, admitiendo que “a la mañana siguiente hay un poco de sangre”.

“No se siente muy bien. Al fin y al cabo, tengo que sacarme los dientes cuando debería tener a alguien que lo hiciera”, lamenta.

El caso de David Sergeant se volvió viral recientemente en el Reino Unido, y puso una vez más bajo la lupa el estado del sistema de odontología financiado por el NHS. El tabloide británico Mail Online publicó un informe en el que se afirma que la situación está “peor que nunca”. Según dicho medio, durante la pandemia miles de dentistas abandonaron el servicio público y se pasaron por completo a la atención privada.

Esta deserción es atribuida a la falta de inversión estatal y dejó a numerosos ciudadanos si atención, ya que no todos pueden cubrir los altos costos de la atención odontológica particular.