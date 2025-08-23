Primer día de la expedición Uruguay Sub200: ¿Qué encontraron?

Locales

Montevideo Portal

Este sábado 23 de agosto comenzó la transmisión en vivo de la expedición Uruguay Sub200, un proyecto liderado por la Universidad de la República (Udelar) junto a instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia. El buque científico Falkor (Too) se encuentra a 217 kilómetros de Punta del Este, frente a las costas de Maldonado, desde donde partirán las exploraciones hasta el próximo 10 de setiembre.

Durante la primera jornada, las cámaras del robot submarino SuBastian captaron diversas especies que habitan en el fondo marino uruguayo. Entre ellas destacó el cangrejo ermitaño, que utiliza caparazones de caracoles o moluscos muertos para proteger su abdomen blando y que, a medida que crece, debe competir con otros ejemplares por refugios más grandes.

También se observaron ofiuros, animales emparentados con las estrellas de mar pero más delgados y veloces. Sus órganos vitales están concentrados en el disco central y pueden regenerar brazos o partes dañadas, lo que les permite sobrevivir a depredadores y desplazarse con agilidad en el lecho marino.

Otra de las especies registradas fueron las rayas, peces cartilaginosos de la misma familia de los tiburones. Su cuerpo plano y sus aletas en forma de alas les permiten moverse pegadas al fondo. En este caso se trató de una raya “con carita”, cuya morfología indicaría que podría ser hembra o un macho juvenil. Expertos recordaron que tanto rayas como tiburones en aguas regionales se encuentran en estado de conservación vulnerable por su baja tasa de reproducción y la presión de la pesca.

El último hallazgo del día fue el de un tiburón lija, especie ovípara que, al igual que las rayas, pone huevos protegidos en cápsulas. Se trata de un animal de pequeño tamaño —alrededor de 70 centímetros en promedio— que puede encontrarse desde las costas uruguayas hasta la zona central de Chile, incluido el estrecho de Magallanes.

La expedición Sub200 continuará durante las próximas semanas con el objetivo de explorar y documentar la biodiversidad del fondo marino uruguayo, transmitiendo en directo los descubrimientos a través de plataformas digitales.

Las transmisiones en vivo se pueden seguir a través del siguiente enlace:

Montevideo Portal