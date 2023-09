Previo a freno en refinería, Ancap suspendió pago de compensaciones a personal no esencial

Locales

Ancap iniciará de manera definitiva la parada de operaciones de la refinería de La Teja este jueves, según informó en entrevista con Arriba Gente (Canal 10) el presidente del ente, Alejandro Stipanicic. El freno a las operaciones se dará luego de días de preparativos, para realizar una intervención de mantenimiento, que aún no se sabe cuándo terminará.

Fancap, en medio del conflicto que mantiene por las negociaciones del convenio colectivo y en reclamo por la licitación por la industria cementera, mantiene el corte de horas extras y definió no garantizar la guardia gremial, además de anunciar un paro general el jueves 17 de setiembre.

“Cuando Ancap recibe oficialmente la posición del sindicato inmediatamente se dispara un protocolo que hemos acordado en marzo del año pasado para solicitar formalmente una guardia gremial con determinadas características. Esa guardia fue rechazada en el transcurso del fin de semana; se solicitó una guardia de seguridad, que también fue rechazada”, narró Stipanicic.

“Por lo tanto Ancap el viernes pasado dijo, si nosotros no tenemos condiciones seguras de operación garantizadas para el día jueves, si no tenemos el personal mínimo necesario para mantener la operación de producción ni la refinería recirculando o con un mínimo caudal, si no tenemos el personal seguro, nosotros no podemos operar la refinería, por lo tanto tenemos que pararla”, afirmó el jerarca.

En medio de esto, Ancap definió una serie de medidas “a fin de adaptar la organización del trabajo a esta realidad”, según señala un comunicado interno que llegó a los funcionarios este martes, al que accedió Montevideo Portal.

La primera de estas definiciones es “suspender el pasaje a la Gerencia de Mantenimiento para trabajar en el Paro de Unidades de Refinería de los operadores (120) de la Gerencia Refinación que lo han solicitado”.

A su vez, se dispuso el pasaje a turno fijo de los empleados, “con la consiguiente desaplicación de compensaciones asociadas a los turnos integrales rotativos de todo el personal no esencial de la Gerencia Refinación, manteniendo aquellas posiciones imprescindibles para mantener el suministro a la población”.

También se dispuso que el régimen general de trabajo para el personal de Ancap asignado al paro de unidades sea de lunes a viernes de 7.00 a 15:00, “habilitando a la Gerencia Mantenimiento a disponer distintos regímenes horarios de acuerdo con las necesidades pertinentes, suspendiéndose la aplicación de la Reglamentación de paros de unidades de refinería y barcos” del organismo.

Por último, Ancap dispuso que su Gerencia General, en el marco de las condiciones contractuales vigentes, “ajuste con los contratistas la forma de realización de las tareas por parte de estos”.

La lista de empresas contratadas para el “apoyo a mantenimiento y proyectos”, según expresa el comunicado interno de Ancap, es: “ABB, Afrecor, Alfa Laval, Belinova, Berkes, Cir, Endumar, Hand-Cat, Honeywell, Ingener, Nautizar, Novas, RMS, Saceem, Sarbilco, Stiler y Unión Eléctrica.

Stipanicic justifica la decisión

“Se descontaron horas no trabajadas; quien no trabaja no cobra, ese es el principio básico”, afirmó Stipanicic, en su entrevista a Arriba Gente.

“No hay ningún ensañamiento, no hay ninguna reacción a medidas sindicales. Nosotros estamos actuando de acuerdo a derecho y hemos tenido suficiente paciencia como en el mes de agosto estar descontando tiempo no trabajado que ocurrió entre enero y mayo pasado. Esa es la paciencia que hemos tenido”, agregó.

Sostuvo que la decisión tomada por el ente fue luego que Fancap abandonara el diálogo en el ámbito tripartito. “El sindicato abandona eso y dice que no hay más nada que hablar. Si no hay más nada que hablar entonces nosotros nos sentimos libres de tomar todas las medidas que habíamos contenido mostrando esa buena voluntad que ahora nos reclaman”, sostuvo.

Stipanicic señaló que el sindicato incumplió el convenio colectivo, “porque no diuo los avisos que tenía que dar” ni los “ámbitos de escalamiento de conflictos que establecía el convenio del año 1999”.

“En ese convenio se establecían las guardias mínimas. Si no hay convenio no hay guardias mínimas dice el sindicato, perfectamente válido, legitimo. Si el sindicato quiere tomar una decisión que afecta la refinería, es su legítimo derecho, pero se tiene que hacer responsable de las acciones”, dijo.

Stipanicic señaló “el problema del convenio eran las horas sindicales” y que no se pusieron de acuerdo “en la cantidad de horas que Ancap paga para la actividad sindical”.

“En el convenio que se denunció, entre las cosas que había que aggiornar [es que] había 2.600 horas sindicales que están asociadas a la época en que Ancap tenía 6.000 funcionarios. 2600 por mes. Estamos hablando de un disparate de horas sindicales por mes, razonables hace 25 años atrás cuando Ancap tenía más de 6.000 funcionarios y cuando no existía Whatsapp, cuando los funcionarios no tenían correo, medios de comunicación con sus representantes sindicales”, apuntó el jerarca.

“Cuando yo trabajaba en la refinería, mis compañeros que eran delegados sindicales tenían que patear la refinería entera, son 40 hectáreas la refinería. Y pateaban la refinería levantando las inquietudes y haciendo la comunicación que el sindicato necesitaba con sus funcionarios”, comentó.

“Nosotros creemos que hay un abuso en las horas sindicales, por cuanto las horas sindicales son solo para los dirigentes sindicales y resulta que hay 175 personas en Ancap que registran horas sindicales. Entonces, se desdibujó el objeto que tenía el convenio de 1999”, agregó Stipanicic.

Lo que dice el sindicato

La Federación Ancap (Fancap) emitió este martes un comunicado denunciando lo dispuesto por el directorio de la empresa.

“Estas disposiciones configuran otra afectación de los derechos de los trabajadores que solo puede ser entendida como represalia a las definiciones que hemos tomado como colectivo en la lucha contra la privatización más grande dentro de un ente estatal en los últimos 30 años”, expresan.

“El directorio de Ancap continúa agudizando una posición de búsqueda permanente de conflicto y realiza acciones que configuran una persecución sindical”, agrega el gremio,

Fancap señala que “hace semanas ha propuesto a los más altos niveles la suspensión de todas las medidas vigentes y propuestas referidas al conflicto en defensa de la industria cementera, con la condición de que Ancap acceda a postergar la apertura de los pliegos licitatorios para la privatización de la industria cementera estatal, hasta entrado el año que viene y con ello evitar sobrecostos innecesarios al pueblo uruguayo durante el paro de unidades de la refinería”.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta sobre esta propuesta, prefiriendo el directorio de ANCAP tomar decisiones sobre el régimen de trabajo y sobre los trabajadores aún antes de empezar a ser aplicadas las medidas que nuestra federación determinó para el régimen de trabajo del paro de unidades”, indica el comunicado.

“El directorio de ANCAP prefiere mantener un camino que lleva indiscutiblemente a generar sobrecostos para el pueblo uruguayo de cientos de millones de dólares. La privatización del Portland es un muy mal negocio para ANCAP, para el estado y para el pueblo uruguayo, otra salida es posible, los trabajadores y las trabajadoras tenemos propuestas que tienden a salvaguardar la industria nacional, los recursos naturales del pueblo uruguayo, el trabajo digno y la soberanía nacional”, concluyen.

En otro comunicado emitido en la tarde de este miércoles Fancap “reitera la propuesta oportunamente realizada” y señala que “si Ancap accede a aplazar la apertura de las ofertas realizadas al pliego de licitación internacional” por la industria cementera, “se compromete a suspender todas las medidas tomadas y resueltas en el marco de la lucha en defensa del portland”.