Pretil impactó fuertemente contra un auto al desprenderse de un edificio en Ciudad Vieja

Un desprendimiento ocurrido en un edificio antiguo ubicado en la Ciudad Vieja, en Montevideo, generó preocupación este sábado al mediodía, cuando parte del pretil de la estructura cedió en medio del fuerte temporal que afecta al país.

El episodio tuvo lugar en la esquina de Isla de Lobos y Piedras, donde la estructura terminó cayendo sobre un vehículo estacionado frente al inmueble.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Bomberos, el colapso fue advertido por vecinos de la zona tras escuchar un fuerte ruido. Al salir a la calle, constataron que fragmentos de la cornisa del edificio se habían precipitado hacia la vereda y la calzada, impactando sobre el auto de un residente.

Tras el incidente, efectivos de Bomberos se hicieron presentes para evaluar la situación y delimitar el área con señalización de seguridad, a fin de evitar la circulación por el sector afectado. Finalmente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del desprendimiento.

