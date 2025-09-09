Presupuesto: UTEC podría otorgar solo 33 nuevas becas de las 1.800 que tenían proyectadas

Locales

Las autoridades de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) comparecieron en la jornada de este lunes ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados con el fin de expresar su disconformidad con el dinero asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el quinquenio.

El consejero de la universidad, Álvaro Pena, afirmó que únicamente se les otorgará el 4,8% del dinero solicitado para los próximos cinco años. “La UTEC está distribuida en 11 departamentos y llegamos a más de 4.000 estudiantes. Queremos seguir siendo un agente de innovación y educación terciaria universitaria que lidere el cambio en el territorio”, aseguró.

“Lo que tenemos en términos presupuestales para el foco de innovación, emprendimiento e investigación es cero. En becas, que sabemos que es fundamental porque la mayoría de los estudiantes vienen de hogares de ingresos más bajos, el escenario que tenemos es 33 para los próximos cinco años cuando proyectábamos 1.800”, agregó.

El consejero afirmó que este último aspecto debe ser tenido en cuenta para atacar el “desempleo juvenil”, que es el “triple” que en adultos. “Es una realidad que en el interior se conoce muy de cerca y nosotros queremos ser un agente de transformación. Queríamos llegar a 15 departamentos; hay territorios que aún no tienen universidad”, sostuvo.

Además, Pena señaló que, con el presupuesto enviado por el MEF, una de las tres licenciaturas que se dictan en la sede de Rivera (Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial) no podría culminar sus últimos dos años.

“Hoy se habla en todos lados de inteligencia artificial y ciencia de datos; en términos de demanda laboral, aumentó un 200% solo en el último año en Uruguay. Es importante, no solo para la UTEC sino para el país, pensar cómo nos proyectamos ante los desafíos que hoy tenemos y los que se vienen”, finalizó.

El diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter expresó una “amplia preocupación” por el presupuesto asignado para la universidad. “Esto va a traer recortes en infraestructura, funcionamiento y becas. Hay jóvenes que se van a quedar sin la posibilidad de estudiar”, aseguró.

“Vamos a presentar una iniciativa para que la UTEC, con el financiamiento que estamos encontrando, pueda desembarcar en Florida porque más del 30% de los jóvenes del departamento se trasladan a estudiar a otros lugares; no hay una oferta educativa que atraiga a esos jóvenes y muchas veces eso se termina transformando en una salida laboral”, añadió.

